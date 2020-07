È la Puglia la meta preferita dagli italiani per l’estate 2020

La Puglia si conferma (ancora una volta) tra le mete turistiche più desiderate dagli italiani per questa stagione estiva.

Così come rilevato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa che ha esaminato le preferenze dei propri associati, la Puglia è al primo posto ed è seguita da Toscana e Sicilia, con a seguire Sardegna, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche e Liguria.

Preferite coste del Gargano e del Salento

Ad essere da traino per i tanti turisti italiani (quest’anno in numero nettamente maggiore rispetto a quello delle scorse estate) sono le coste garganiche e salentine, e, anche se di qualche posizione indietro, anche le località di mare della provincia di Bari.

Nonostante il momento difficile, il presidente della Regione Michele Emiliano ha sottolineato come le bellezze del Tacco d’Italia, i sacrifici degli operatori e la sanità pugliese siano stati apprezzati dai turisti, tanto da far vincere anche per quest’anno la medaglia d’oro come meta turistica più desiderata dagli italiani per l’estate 2020 post lockdown.

Tutte le iniziative pensate per superare la crisi economica derivata dal coronavirus stanno funzionando, tanto che molte strutture registrano già il tutto esaurito per l’intero mese di agosto.

Da eco al governatore anche l’assessore regionale al Turismo e alla Cultura Loredana Capone, la quale ha così commentato l’ottimo risultato: “Il lavoro fatto bene dà buoni frutti. Stiamo facendo di tutto per sostenere la nostra economia, in sicurezza, tutelando l’ambiente, facendo rete con gli operatori, investendo nel patrimonio culturale, puntando sul turismo di prossimità, valorizzando tutti i luoghi della Puglia, dalle grandi mete agli angoli meno conosciuti ma non meno incantevoli”.

