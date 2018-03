Palestra gratuita a Foggia nel progetto di lotta contro l’obesità

Partirà oggi, lunedì 12 marzo l’iniziativa “Let’s Move for a Better World” promossa dal Centro Palextra Foggia e Technogym con il supporto dell’Università degli Studi di Foggia, dove saranno promosse le attività fisiche a titolo gratuito con laboratori di gruppo e giochi a premi per la città della capitanata.

Il pensiero alla base del progetto è la constatazione di come l’essere umano sia nato per muoversi, camminare, fare esercizio, ma l’evoluzione della società lo abbia portato a essere sempre più sedentario e pigro, con un conseguente aumento percentuale nella popolazione di tutte quelle malattie croniche legate all’inattività fisica come obesità, ipertensione, disturbi di natura cardiaca.

Al momento questi disagi hanno raggiunto il livello di problema di portata globale sia dal punto di vista economico che societario. Technogym parte da queste fondamenta per la sua campagna “Let’s Move for a Better World” così da permettere a selezionati centri sportivi di Foggia di offrire a chiunque desideri la possibilità di combattere l’obesità e la sedentarietà all’interno della comunità locale, incoraggiando gli interessati a svolgere attività fisica e sensibilizzandoli sul problema.

Da oggi 12 sino al 31 marzo sarà possibile usufruire liberamente degli attrezzi della sala cardio del Centro Palextra con il supporto del personale addetto. Durante tutto il periodo gli studenti potranno cercare di raccogliere i Moves, particolari unità di misura create per l’occasioni e legate all’attività fisica svolta, e dal 15 al 22 marzo alle ore 12:00 è prevista una sfida non competitiva con attrezzi cardio dove chi sarà capace di raggiungere il maggior numero di Moves potrà vincere una T-shirt.

L’Ateneo di Foggia ha deciso di far rientrare l’evento nel più grande programma “Aspettando il Festival”, una serie di iniziative organizzate per anticipare e sostenere il FRI – Festival della Ricerca e dell’Innovazione che per questo 2018 avrà come finalità la promozione di “Sport e Nutrizione”. L’obiettivo è raccogliere fondi così da sostenere e implementare gli arredi delle scuole periferiche foggiane, danneggiati da atti vandalici. Il Centro Palextra Foggia avanza un’ulteriore pregevole finalità, impegnandosi a donare un’attrezzatura sportiva ad un istituto foggiano a progetto terminato.