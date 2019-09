La costa del Salento non smette mai di affascinare e sorprendere. A soli 4 km a nord di una tra le località più apprezzate, Ponte Ciolo, è presente un’altra chicca della natura che merita di essere conosciuta, Marina di Novaglie.

Paesaggio di rara bellezza, questa località rientra a pieno tra quelle del Salento più selvaggio e autentico, in cui si può godere delle scogliere a picco sul mare, delle sue rocce e grotte, senza tralasciare le baie e le particolari insenature. Marina di Novaglie, frazione del comune di Alessano, dista pochi chilometri dal punto più a sud della Puglia, Santa Maria di Leuca.

Bellezza selvaggia e naturale

Questo tratto di costa, caratterizzato da una bassa scogliera, è un posto che gli amanti del mare più profondo dovrebbero assolutamente conoscere: qui è possibile compiere delle immersioni subacquee o delle battute di pesca in totale relax e lontani dalla frenesia delle spiagge più turistiche, le cui distrazioni distano comunque pochi chilometri.

Caratterizzato da pareti rocciose a picco sul mare, spesso le coste di Marina di Novaglie sono raggiungibili anche via mare o attraverso dei sentieri piuttosto impervi e tortuosi, motivo per il quale questo posto è fortemente sconsigliato per le famiglie.

Non appena arrivati sul luogo si potranno ammirare le diversità tonalità di azzurro che rendono il tutto ancora più suggestivo. Superato dunque lo stupore iniziale, si potrà poi stabilire come trascorrere la giornata al meglio.

Di certo a Marina di Novaglie non mancano le attività: oltre a tuffarsi nell’Adriatico più profondo, infatti, ci si potrà divertire attraverso le numerose visite in canoa, kayak o delle visite guidate in barca che consentono di ammirare le altre bellezze circostanti, come ad esempio la Grotta Azzurra o quella del Diavolo.

Come raggiungere Marina di Novaglie

Per raggiungere Marina di Novaglie basterà percorrere l’autostrada A14 fino a Bari, proseguendo verso Brindisi e Lecce da dove è possibile imboccare la SS in direzione Maglie e la SS 275 verso Santa Maria di Leuca.

Foto di: @heleenatrahanas (Instagram)

@pres90 (Instagram)