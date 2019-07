Stando alle ultime analisi di Goletta Verde sull’inquinamento delle acque di Puglia, si può sostenere che il mare del Tacco d’Italia sia uno tra i più puliti di tutta Italia.

Sui 29 campionamenti esaminati, infatti, solamente cinque sono risultati fuori i limiti di legge. Questo dato, naturalmente, non è incoraggiante e può e deve essere migliorato, ma il fatto che solo tre di questi siano fortemente inquinati lasciano ben sperare circa la qualità delle acque.

I risultati di Goletta Verde

L’esito di Goletta Verde, infatti, è tra i più rassicuranti di tutta Italia. Gli unici canali che riversano in mare scarichi non adeguati a sufficienza sono risultati essere le coste di Boccadoro a Trani, la foce del canale in contrada Posticeddu sul litorale Apani di Brindisi e il canale di scarico di Marina di Leuca e Castrignano del capo.

Lo storico monitoraggio svolto da Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente è dedicata all’informazione e alla salvaguardia dell’ambiente. Come sostenuto anche dal presidente Francesco Tarantini, il risultato complessivo è in realtà positivo, nonostante le criticità sopra elencate.

Provincia di Foggia

In provincia di Foggia i tre punti monitorati sono risultati essere tutti entro i limiti di legge:

Peschici , Baia Monte Pucci

, Baia Monte Pucci Cagnano Varano , località Foce Varano

, località Foce Varano Manfredonia, spiaggia Castello

Provincia BAT

Nella provincia di Barletta Andria Trani sono stati esaminati sei punti: l’unico risultato fortemente inquinato è quello dello sbocco della vasca di Boccadoro.

Gli altri campionamenti sono risultati invece entro i limiti di legge:

Tratto di mare tra Trani e Bisceglie

e Riserva Naturale della Salina a Margherita di Savoia

Foce del torrente Carmosina

Spiaggia sul lungomare Cristoforo Colombo di Bisceglie

di Bisceglie Salsello a Bisceglie

Barletta, litoranea di Ponente

Provincia di Bari

Qui tutti i quattro punti risultato entro i limiti di legge:

Molfetta , Torre Calderina

, Torre Calderina Monopoli , spiaggia Cala Porto Rosso

, spiaggia Cala Porto Rosso Polignano a Mare , spiaggia Lama Monachile

, spiaggia Lama Monachile Bari, spiaggia Lama Balice

Provincia di Brindisi

In questa provincia su cinque punti monitorati tre sono risultati entro i limiti:

Ostuni , località Torre San Leonardo

, località Torre San Leonardo Fasano , spiaggia lido Savelletri

, spiaggia lido Savelletri Brindisi, località Giancola

Sono risultate inquinate, invece, la foce del Canale Reale di Torre Guaceto a Carovigno e il canale Posticeddu di Brindisi.

Provincia di Lecce

Nella provincia di Lecce, invece, su sei punti campionati solamente il canale di scarico in località Marina di Leuca a Castrignano del Capo è risultato fortemente inquinato.

Entro i limiti di legge, invece, sono i tratti di costa di:

Torre Lapillo

Nardò

Santa Caterina/Santa Maria

Gallipoli

Otranto

Provincia di Taranto

Nella provincia di Taranto, invece, sono stati monitorati cinque punti. Di questi, solamente quello di Palagiano è risultato inquinato, mentre sono risultati entro i limiti di legge: