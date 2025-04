Le Matinate di Sannicola, la Pasqua tra canti e tradizione

SANNICOLA – A Sannicola, nel cuore del Salento, la notte tra sabato 19 (domani) e domenica 20 aprile 2025 – tra il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua – sarà ancora una volta illuminata da una delle tradizioni più autentiche e radicate del territorio: Le Matinate.

Un rito musicale e popolare che si ripete da generazioni, tramandato con devozione e passione dalla comunità sannicolese. Una vera e propria serenata sacra che annuncia, attraverso il canto, la Resurrezione di Gesù, coinvolgendo l’intero paese in un cammino collettivo di spiritualità, arte e accoglienza.

Una notte che parla alla memoria e al cuore

Alle prime ore del 20 aprile, poco dopo la mezzanotte, i vicoli del centro storico inizieranno a risuonare delle parole della celebre strofa iniziale:

«Abbìa quaranta giurni mo ci nu cantu, considera la pena ca me sentu…»

È il segnale: i gruppi di cantori e musicisti iniziano a muoversi per le strade, facendo tappa davanti alle case del paese ancora avvolte nel buio. Il canto si fa richiesta di ascolto, e solo dopo un verso preciso si aprono le porte. Le famiglie, in segno di gioiosa accoglienza, offrono uova, dolci fatti in casa, vino e liquore, rinnovando uno dei gesti più profondi della cultura salentina: l’ospitalità.

Le Matinate: musica, fede e identità

Fisarmoniche, chitarre, tamburelli e voci si uniscono in un’unica armonia che attraversa la notte, trasformando ogni angolo del paese in un piccolo palcoscenico. A differenza di altri canti della Settimana Santa come Lu Lazzarenu, cupo e struggente, Le Matinate portano con sé un’energia vitale e festosa, capace di raccontare la fine della Quaresima e l’inizio di una nuova primavera spirituale.

Spesso, le strofe vengono adattate al momento: l’improvvisazione poetica consente ai cantori di dedicare versi personalizzati a chi li accoglie, creando un legame diretto tra arte e umanità.

Un’eredità che unisce generazioni

Il Comune di Sannicola e il Comitato Feste Madonna delle Grazie sostengono con orgoglio questo rito collettivo che non smette di emozionare. Come sottolinea Patrizio Romano, consigliere comunale con delega a Turismo ed Eventi: «Le Matinate sono molto più di una tradizione. Sono la voce della nostra comunità, che ogni anno sceglie di non dimenticare, ma di condividere. Un inno alla vita, alla rinascita e alla forza delle radici».

📌 Un appuntamento unico da vivere nel cuore della Pasqua salentina. Scarica la locandina dell’evento!