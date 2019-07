Gli ultimi rilevamenti parlano chiaro: la Puglia piace sempre di più ai turisti russi.

Stando ai dati del principale motore di ricerca degli slavi, Yandex, il termine ‘Puglia’ nel 2019 è stato esplorato ben 23.940 volte rispetto alle 2.037 dell’anno precedente.

Questo trend, assolutamente positivo per la nostra regione, evidenzia quindi un crescendo di interesse nei confronti della Puglia. Questa curiosità può essere ora soddisfatta grazie ai collegamenti diretti tra Mosca e l’aeroporto di Bari resi possibili dalla compagnia Pobeda.

Cosa piace ai russi

Che i russi amassero l’Italia non è sicuramente una novità: da sempre gli slavi hanno deciso di visitare il Bel paese per merito di tutte le sue meraviglie architettoniche, oltre che per prelibatezze gastronomiche.

A questi fattori deve essere sicuramente unita la ricerca di shopping di lusso, grazie al prestigioso made in Italy esportato in tutto il mondo.

I russi, infatti, sono secondi solamente ai cinesi allo spendere grandi e importanti cifre nel nostro paese.

I russi e la Puglia

La presenza dei russi in Puglia, che ha visto solamente nell’ultimo anno un aumento del +24%, porterà indubbi vantaggi alla regione.

È stato dimostrato che in media il 58% dei russi trascorre le sue vacanze in hotel lussuosi da 4 o 5 stelle.

La Puglia, quindi, dovrà organizzarsi al meglio per accoglierli nella maniera più consona presso le proprie attività commerciali, la propria struttura turistica o la propria azienda pensando di realizzare i propri siti in russo. Questo popolo, infatti, non è molto propenso a parlare in inglese, motivo per il quale si sentono meglio accolti se ospitati nella propria lingua madre.

A partire dal 2016, quindi, questo popolo è diventato conscio delle innumerevoli meraviglie di Puglia, tanto che è stata registrata uno sviluppo di interesse con una media annuale pari al 10%.

Nello specifico, la crescita è stata del +28% per gli arrivi e del +27% per le presenze. Questi dati, però, sono destinati ad aumentare a patto però che vengano mantenuti alti gli standard dei servizi che la regione ha da offrire.