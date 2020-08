La Foresta Umbra ospita le riprese di un film horror

La Puglia non smette di essere lo scenario ideale per numerose pellicole cinematografiche (anche d’oltreoceano). Tra i territori suggestivi che compongono questa regione variegata, uno in particolar modo ha attirato l’attenzione tanto da essere stato scelto come set per le riprese di un film horror: la Foresta Umbra.

A classic Horror Story, questo il nome del film, è prodotto dalla Colorado e sarà girato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, dove faggi secolari, querce e verde rigoglioso nutrono il caratteristico manto ombroso a cui allude il termine latino “umbra” con cui la foresta è denominata. Le riprese si svolgeranno tra il 7 e il 19 settembre.

Selezione del cast

Le selezioni del cast si sono tenute lunedì 24 agosto nella sala consiliare del municipio di Vico del Gargano in Largo San Domenico.

Per poter girare la pellicola la produzione ha ricercato uomini e donne dai 18 ai 70 anni. Sono stati ovviamente seguiti requisiti piuttosto specifici, che potessero rispecchiare le peculiarità dei personaggi coinvolti nella storia: stile semplice, ma anche fisicità e volti interessanti e particolari (molto bassi, alti, dalla corporatura massiccia o più asciutta e sottile). Non sono stati ammessi tatuaggi, piercing, doppi tagli e capelli con colori bizzarri.

Nello specifico, ecco le altre persone richieste:

un ragazzo di 14-15 anni con l’abilità di suonare la fisarmonica

adolescenti dagli 11 ai 16 anni

una ragazza dai 20 ai 30 anni con la capacità di pronunciare frasi in calabrese (2-3 battute)

un bambino paffutello di 8-9-10 anni.

Come partecipare ai casting del film

Chi non ha potuto partecipare al casting fisicamente ha inoltrato la propria candidatura a achs.figurazioni@gmail.com con tre foto (figura intera, primo piano e profilo del viso) specificando nome, cognome, età, altezza, peso, la città e la provincia di residenza e un recapito telefonico. Per i minori è stato necessario indicare nome, cognome e recapito telefonico di un genitore.