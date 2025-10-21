Cammina Natura in Puglia: 7 escursioni guidate gratuite

La Puglia è pronta a indossare gli scarponi per la 7ª edizione di Cammina Natura in occasione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche in programma il prossimo weekend, 25 e 26 ottobre. L’iniziativa offre due giorni di visite ed escursioni guidate gratuite in tutta Italia, con la nostra Puglia che contribuisce al ricco programma nazionale con ben 7 percorsi dedicati. Promosso da AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), l’evento mira a valorizzare la natura, la biodiversità, l’economia circolare e il turismo responsabile, integrando narrazioni storico-archeologiche con i sapori delle tradizioni locali.

Il programma di Cammina Natura in Puglia tra natura e Legalità

Quest’anno, l’edizione si arricchisce grazie alla collaborazione con LIBERA contro le Mafie, sottolineando il legame tra legalità, turismo responsabile e tutela ambientale. Tra le escursioni più significative in programma:

sabato 25 ottobre: escursione presso “La fattoria dei Primi – terreni confiscati alla criminalità organizzata”. Sarà presente anche il Presidente nazionale AIGAE, Guglielmo Ruggiero, per visitare gli orti, i frutteti e l’uliveto della memoria;

domenica 26 ottobre: in collaborazione con l'associazione Amanti della Natura e LIBERA contro le Mafie, è in programma la passeggiata naturalistica "Come le formiche – eco passeggiata nel parco litorale di Ugento".

Il coordinatore regionale AIGAE, Ezio Vincenzo Spano, ha sottolineato la ricchezza dell’offerta: “La Puglia è ricca di storie da raccontare… oltre alle escursioni già indicate, sono previste anche visite alla ‘Città delle Tagghiate’ o all’agro di Santeramo nella zona Lamalunga, all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, insieme a proposte anche su due ruote per chi ama la bici”.

Le guide AIGAE sono pronte a coinvolgere tutta la cittadinanza e a sensibilizzarla al turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Per consultare il programma completo delle 7 escursioni guidate gratuite di Cammina Natura e procedere all’iscrizione è necessario visitare la pagina dedicata sul sito AIGAE. L’iniziativa vanta il patrocinio di importanti enti come il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Federparchi, Legambiente, Touring Club Italiano e WWF Italia.

Scarica qui la locandina ufficiale.