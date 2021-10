Chi ama vivere una vacanza ecosostenibile all’insegna di passeggiate nella natura e dei colori vibranti che i boschi in Puglia sanno donare in ogni stagione dell’anno deve assolutamente visitare il Bosco Macchione di Deliceto.

Questa macchia boschiva situata tra i 600 e i 900 metri sul livello del mare, a pochi chilometri dal borgo di Deliceto in provincia di Foggia, riempie gli occhi di meraviglia con la maestosità delle sue querce secolari e la fauna variegata che abita quei luoghi.

Meravigliarsi ancora: natura incontaminata e animali selvatici

La natura incontaminata di Bosco Macchione ha fatto di questo territorio la casa ideale di numerosi animali selvatici.

Passeggiando per il bosco è possibile incontrare ricci, tassi, cinghiali, scoiattoli, talpe, volpi, faine e donnole; tra i rami delle querce di roverella e di cerro, vivono invece indisturbati merli, falchi, picchi, beccaccini, nibbi, tordi, poiane, colombacci, cornacchie e gazze.

Bosco Macchione per gli amanti della natura: Puglia verde e rigogliosa

Le passeggiate in Puglia tra parchi e riserve naturali sono lo strumento ideale per scoprire anche zone meno turistiche e blasonate, soddisfacendo il desiderio di sport e avventura di grandi e piccini. I profumi, le sfumature e i suoni che permeano il Bosco Macchione attirano appassionati da ogni parte d’Italia.

In questi luoghi è possibile trascorrere piacevoli weekend nella natura in Puglia insieme a tutta la famiglia. Oltre a passeggiare tra le querce, è possibile svolgere attività ludico-ricreative ed escursioni guidate. Per chi lo volesse, c’è anche la possibilità di sostare in aree pic nic attrezzate.

Bosco Macchione tra i parchi naturali per bambini in Puglia

Caratteristico è anche l’antico casolare conservato all’interno del bosco, raggiungibile seguendo le vecchie piste mulattiere. Prima rifugio dei pastori, poi casa dei guardaboschi, è stato completamente ristrutturato per diventare un’aula polifunzionale.

Oggi, infatti, è usato per ospitare una masseria didattica che offre servizi educativi ambientali per i piccoli frequentatori del bosco. Per questo Bosco Macchione è considerato a tutti gli effetti uno dei più bei parchi naturali per bambini in Puglia.

Bosco Macchione, come arrivare

Per raggiungere questa fitta distesa boschiva bisogna percorrere la SP 139 che collega i Comuni di Bovino e Accadia. L’accesso al bosco, aperto 24 ore su 24, è consentito a chiunque e l’ingresso è gratuito.

Foto in alto e a destra @grandemiche (Instagram).