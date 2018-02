Biblioteche di Capitanata, stanziati 28 milioni di euro in Puglia

La regione Puglia ha deciso di stanziare ben 28 milioni di euro nel contesto del progetto “Biblioteche di comunità, Community Library”. L’innovativo progetto prevede infatti la realizzazione o la trasformazione di quelli già esistenti in spazi di scambio culturale mediante strumenti innovativi. Sono stati firmati ieri, nella location della Fiera del Levante di Bari, nel Padiglione della Regione Puglia, i disciplinari per l’avvio del progetto da parte di tutti i sindaci dei comuni coinvolti e dei rappresentanti degli enti selezionati mediante il bando.

Un momento indispensabile che ha consentito il tempo necessario all’avvio della procedure per valorizzare e rendere fruibili mediante il restauro i beni culturali da utilizzare in qualità di biblioteche nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane oltre che nelle università o in altri enti.

È stato così stabilito di stanziare 28 milioni di euro per le biblioteche di comunità diffuse nella provincia di Foggia, dai Monti Dauni al Gargano, passando per il capoluogo. Una fase conclusasi prima di Natale e concretizzatasi con un supplemento di budget approvato dalla Giunta regionale. Un importante investimento quello dell’Amministrazione di Michele Emiliano, realizzato con l’avviso pubblico Community Library, ben 27 milioni e 782.618,41 euro.

Diverse le strutture interessate dallo stanziamento, a Foggia, San Marco La Catola, Peschici, Orsara di Puglia, Zapponeta, Cerignola, Rocchetta Sant’Antonio, Lucera, Biccari, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio Valmaggiore, Isole Tremiti, Deliceto, Rodi Garganico, Accadia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Poggio Imperiale, Vico del Gargano,. Sant’Agata di Puglia, San Severo, Vieste, Cagnano Varano, Carpino, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.