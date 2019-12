La Puglia che differenzia: premiati 87 Comuni Ricicloni

I rifiuti in Puglia continuano ad essere sempre più riciclati. A stabilirlo le somme della dodicesima edizione di Comuni Ricicloni dei rifiuti in Puglia, che hanno mostrato una regione sempre più attenta allo smaltimento dell’immondizia.

Ben 87 città del Tacco d’Italia, a differenza dei 55 dello scorso anno, sono stati riconosciuti come ‘Ricicloni’. Ad essere aumentata è stata anche la media percentuale della raccolta differenziata, che nel 2019 sale dal 47,5% al 54,2%.

Come avviene il riconoscimento

Prima di stabilire quali siano i Comuni Ricicloni di Puglia, viene fatto un punto sulla gestione del ciclo dei rifiuti, e, solamente in seguito viene conferito un riconoscimento alle Amministrazioni che si distinguono per alte percentuali di raccolta differenziata e per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Il tutto, infine, viene registrato in un dossier realizzato da Legambiente Puglia in collaborazione con l’Assessorato alla Qualità dell’ambiente della Regione e Anci Puglia.

Come ha dichiarato il presidente di Legambiente Puglia, grazie a una continua rete di crescita dei comuni attenti alla gestione dei rifiuti, in Puglia la media percentuale di raccolta differenziata è salita al 54,2%, per una riduzione dei rifiuti urbani in discarica al 37%.

Oltre agli 87 Comuni Ricicloni, altri 44 hanno ricevuto delle menzioni speciali, per un totale di 131 città premiate.

La classifica

Nella classifica delle città che hanno raggiunto una media di percentuale di raccolta pari o superiore al 65%, obiettivo fissato dalla normativa nazionale ci sono:

Bitritto

Montecorvino

Casamassima

Montemesola

Gioia del Colle

Capurso

Campi Salentina

Arnesano

Locorotondo

Noci

Salice Salentino

Trepuzzi

Copertino

Novoli

Racale

Palagianello

Guagnano

Castelluccio Valmaggiore

Lequile

Squinzano

Veglie

Mottola

Candela

Carmiano

Martina Franca

Rocchetta Sant’Antonio

Serracapriola

Triggiano

Galatina

Casalnuovo Monterotaro

Mola di Bari

Noicattaro

Monteparano

Bisceglie

San Donaci

Poggiorsini

Anzano di Puglia

Oria

Castellaneta

Lecce

Massafra

Tra i Comuni Rifiuti Free che hanno contenuto la produzione pro capite di secco residuo:

Bitritto

Motta Montecorvino

Casamassima

Bitetto

Montemesola

Io Sono Legale, il premio alle Amministrazioni che svolgono attività di controllo e contrasto al sacchetto selvaggio, con tecnologie evolute come fototrappole o droni, è stato assegnato a:

Nardò

Casamassima

Santeramo in Colle

Altamura

Toritto

Triggiano

Presenti, inoltre, tutti i capoluoghi di provincia:

Barletta

Lecce

Andria

Brindisi

Bari

Foggia

Trani

Taranto

24 Comuni hanno ricevuto il Premio di Seconda Categoria, assegnato alle Amministrazioni che nei primi 9 mesi del 2019 hanno registrato una media percentuale di RD pari o superiore al 65%:

Sava

Fragagnano

Maruggio

Pietramontecorvino

Toritto

Santeramo in Colle

Alezio

Aradeo

Collepasso

San Cesario di Lecce

Neviano

Gravina in Puglia

Nardò

Sannicola

Altamura

Cisternino

Monteiasi

Ginosa

Galatone

Deliceto

Putignano

Seclì

Porto Cesareo

San Giovanni Rotondo

16 le Menzioni Speciali Teniamoli d’Occhio, conferite alle Amministrazioni che nei primi 9 mesi del 2019 hanno raggiunto una media percentuale di RD pari o superiore al 55%:

Roccaforzata

Lizzano

Biccari

Andria

Casalvecchio di Puglia

Fasano

Valenzano

Corigliano d’Otranto

Alliste

Taviano

Castelnuovo della Daunia

Vico del Gargano

Monteroni di Lecce

Palagiano

Polignano a Mare

Spinazzola

La Menzione Speciale Start Up, infine, è il riconoscimento conferito alle Amministrazioni che nel 2019 hanno avviato il sistema di raccolta porta a porta, ed è stata ricevuta da: