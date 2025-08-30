menu sito
Air Show Barletta: domani le Frecce Tricolori sul lungomare

BARLETTA – Il conto alla rovescia è finito: domani, domenica 31 agosto, Barletta si trasformerà in una grande arena a cielo aperto per accogliere l’Air Show Barletta, l’evento che porterà sul lungomare Pietro Paolo Mennea l’esibizione delle Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica nazionale, simbolo di eccellenza e orgoglio italiano, riempirà il cielo con scie colorate ed evoluzioni mozzafiato, regalando al pubblico un pomeriggio indimenticabile.

Air Show Barletta: un weekend di eventi

Il weekend dell’Air Show Barletta è già entrato nel vivo. Dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri tenutasi presso la Corte di Palazzo Della Marra, oggi la città è animata da una serie di appuntamenti che scandiscono l’attesa per lo spettacolo di domani. In mattinata, nei Giardini del Castello, è stato inaugurato il Villaggio Italia, spazio espositivo con stand delle Forze Armate e attività pensate per famiglie e curiosi.

Nel pomeriggio, alle 16:00, la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà le prove ufficiali di volo sul lungomare Pietro Paolo Mennea, regalando già un assaggio delle emozioni che accenderanno il cielo di Barletta. La giornata proseguirà con momenti dal forte valore simbolico: alle 19:15 lo scoprimento della targa dedicata al velivolo biposto T-33 in via Foggia e la deposizione di una corona di alloro alla presenza del Prefetto e del Sindaco. In serata, alle 20:00, nel Castello di Barletta si terrà il concerto della Fanfara del Comando Scuole A.M. – 3ª Regione Aerea di Bari, con i saluti istituzionali.

Il clou, però, è atteso per domani, domenica 31 agosto alle ore 16:00, quando le Frecce Tricolori a Barletta solcheranno i cieli del lungomare Pietro Paolo Mennea con uno spettacolo acrobatico che attirerà migliaia di spettatori. Anche domenica il Villaggio Italia nei Giardini del Castello sarà aperto mattina e sera (10:00–13:00 e 18:00–22:00), trasformando l’Air Show in un vero evento corale che unisce spettacolo, memoria e comunità.

Air show Barletta: sport, memoria e orgoglio nazionale

Il programma di avvicinamento ha visto momenti di forte valore simbolico, come la deposizione della corona al velivolo T-33 e il concerto della Fanfara del Comando Scuole A.M. – 3ª Regione Aerea di Bari, che sabato sera ha portato musica e tradizione al Castello di Barletta. Tutti appuntamenti che hanno accompagnato la città verso il grande spettacolo finale previsto per domani.

Il cielo di Barletta pronto a colorarsi

Domani, sul lungomare Pietro Paolo Mennea, l’Air Show Barletta offrirà emozioni uniche: acrobazie, figure aeree e la magia delle scie tricolori trasformeranno la città in un palcoscenico nazionale. Le Frecce Tricolori a Barletta non sono soltanto uno spettacolo, ma un evento che unisce passione, tecnica e orgoglio italiano.

