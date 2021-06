Rex, cane con tumore da 10 kg salvato dalle Guardie Zoofile

Le Guardie Volontarie Zoofile dell’Accademia Kronos del Coordinamento Provinciale di Foggia hanno salvato la vita di un cane meticcio di nome Rex.

Giunti sul posto della segnalazione, i volontari non hanno potuto fare altro che constatare le pessime condizioni igienico sanitarie della dolce Rex, che evidenziava una enorme protuberanza addominale. L’intervento, provvidenziale, ha dunque permesso di salvare le sofferenze del povero animale che viveva in un ambiente con totale carenza igienico sanitaria.

A segnare le condizione di Rex un cittadino che, stanco di vedere l’animale soffrire in quello stato, ha deciso di intervenire. Appurate le condizioni di Rex, è stato rintracciato il proprietario, che si è giustificando dicendo che i medici veterinari contattati non fossero stati in grado di risolvere il problema. Dopo una serie di sopralluoghi e una lunga trattativa, il proprietario è riuscito a comprendere la gravità della situazione in essere e la responsabilità penale a cui si era esposto con il suo comportamento e, solo a questo punto ha richiesto l’immediato intervento di un veterinario.

L’intervento di Rex

Visitato dalla dottoressa Michela Granatiero, si è reso noto che il rigonfiamento fosse causato da un liposarcoma ingrossato in maniera spropositata. Per asportarlo sarebbe stato necessario un urgente intervento chirurgico, prescrivendo una terapia di farmaci da somministrare prima, durante e dopo l’intervento.

In presenza delle difficoltà evidenziate dal proprietario per far fronte alle notevoli spese e, allo scopo di garantire un’adeguata assistenza sanitaria al povero cane, il Coordinamento si accollava l’onere di sostenere il cane in una struttura idonea, pre e post intervento chirurgico, presso il rifugio “Siamo Nati Liberi” sito a Tor di Lama agro di Foggia, gestito da Doriana Campagna.

Il cane Rex ha superato brillantemente l’intervento chirurgico (la massa asportata pesava 9,5 kg), ha iniziato a deambulare senza l’enorme peso addosso che lo aveva afflitto per tanto tempo, riacquistando la libertà di movimento e la gioia di vivere.