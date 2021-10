Puglia, concorso per 126 unità operatore telefonico del 112

A partire da oggi, mercoledì 27 ottobre, è possibile presentare la candidatura per il concorso per titoli ed esami per l’assunzione di tempo pieno e indeterminato di 126 unità del personale di categoria B3 “operatore telefonico specializzato” da assegnare alla centrale operativa del servizio Numero Unico dell’Emergenza 112.

Per inviare la propria richiesta basterà utilizzare il sistema “Step-One 2019” attraverso il Sistema pubblico di identità digitale SPID compilando l’apposito modulo elettrico. È necessario avere un indirizzo PEC, mentre la tassa di iscrizione all’esame è di 10.33 euro.

Il titolo di studio di accesso è la licenza media e la certificazione informatica (ECDL/EIPASS). I termini scadranno entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

L’operatore NUE gestisce le chiamate ricevute dalle centrali uniche di risposta del numero unico europeo 112 sulle numerazioni d’emergenza nazionale e su altre numerazioni afferenti alle stesse in forza di intese conclusive a livello nazionale e/o locale.

Altre competenze dell’operatore NUE:

-la individuazione della natura dell’emergenza segnalata e, laddove necessario, la presa in carico della chiamata attraverso l’attivazione di una audio-conferenza per la gestione della conversazione in lingua straniera attraverso il servizio di interpretariato multilingue;

– la ricezione in tempo reale dei dati relativi all’identificativo e alla localizzazione del chiamante e la compilazione della scheda contatto anche attraverso l’inserimento delle informazioni acquisite nel corso della intervista telefonica;

– il trasferimento contestuale della chiamata e della scheda contatto alla centrale operativa di secondo livello a cui compete l’intervento (polizia di stato, arma dei carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria).

Concorso operatore NUE, materie d’esame e prova scritta

La prova di esame del concorso consisterà in un’unica prova scritta, effettuata con tablet, mediante la somministrazione di 60 quiz a riposta multipla, a cui rispondere in 60 minuti di tempo.

Queste le materie d’esame:

• ordinamento nazionale e regionale di riferimento per il nue 112

• cenni sulla normativa in materia di funzioni e compiti delle forze dell’ordine e di pubblica sicurezza

• normativa in materia di protezione dei dati personali

• elementi di diritto regionale, con particolare riferimento allo statuto

• strumenti applicativi informatici di base

• strumenti web (internet e intranet)

• lingua inglese di base