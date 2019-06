Le prelibatezze di tutta la Puglia, proprio per la loro qualità che le ha rese note in tutto il mondo, sono spesso caratterizzate da lunghi viaggi. Conserve, olio extravergine di oliva, formaggi e salumi vengono spesso spediti. Come permettere, però, che questi prodotti tipici possano arrivare a destinazione sani e salvi?

Un elemento che viene spesso sottovalutato, però, è quello che riguarda la corretta conservazione del cibo, il cui fattore molto importante riguarda il giusto imballaggio per la spedizione.

Corretto confezionamento alimentare

Per spedire i prodotti tipici di Puglia serve un vero e proprio confezionamento alimentare che deve essere in grado di garantire la salvaguardia dei prodotti in esso contenuti.

Questa operazione, conosciuta anche con il termine di imballaggio, deve in realtà assolvere a delle vere e proprie caratteristiche: oltre ad essere resistenti non solo al viaggio è importante che il prodotto made in Puglia contenuto sia stato correttamente protetto dall’umidità, oltre che da microbi e sporcizia di vario genere.

Materiali del packaging sempre più innovativi

Negli ultimi anni, grazie ad un incremento maggiore delle esportazioni dei prodotti tipici di Puglia, si è particolarmente diffuso quello che è conosciuto con il nome di smart packaging.

Quest metodo, oltre che ad essere particolarmente innovativo, tecnologico ed ecologico si pone come obiettivo quello di aumentare la qualità degli imballaggi prestando attenzione, oltre che a tutti i suoi nuovi materiali, anche all’economia e all’ambiente.

I nuovi materiali sostenibili, infatti, permettono la conservazione dei diversi prodotti alimentari in grado di garantire la massima sicurezza circa la qualità del cibo che è stato spedito.

Imballaggi intelligenti

Per migliorare la qualità del packaging e per assicurare di garantire la sicurezza di tutti i prodotti, negli ultimi tempi è stato inventato quello conosciuto con il nome di imballaggio intelligente: questo nuovo metodo consente, tra le varie opzioni, quella di personalizzare le scatole di qualsiasi forma e dimensione.

Scatolificio a Trani

