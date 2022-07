Partire per la Puglia con il bus: le istruzioni

Il consiglio che ti diamo quest’anno? Viaggiare in Puglia!

La Puglia è una terra ricolma di meravigliose bellezze naturali e architettoniche, di cultura, di tradizioni e di bontà culinarie uniche e apprezzate in tutto il mondo. É oramai da diversi anni una delle principali mete turistiche più gettonate dagli italiani e dai turisti di tutto il mondo.

Come viaggiare in Puglia

Sei un pugliese fuori regione e vuoi tornare nel Tacco d’Italia o sei un turista che vuole visitare le affascinanti bellezze del territorio pugliese o semplicemente vuoi passare le vacanze al mare e hai bisogno di sapere come arrivare in Puglia?

Allora ti consigiliamo di viaggiare comodamente e rilassato con il servizio di viaggi in pullman di Marinobus.

Destinazioni servite in Puglia e da quali regioni

Marinobus offre la possibilità di scegliere molte regioni da cui partire e queste sono Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche.

Inoltre ha collegamenti quotidiani con Roma ed il Lazio e tante corse giornaliere tra la Campania (Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino).

Visita il seguente link per visionare le destinazioni servite in Puglia: Marinobus.it/destinazioni-fermate

Vantaggi di viaggiare in Puglia con il pullman

Ti potresti chiedere perchè dovresti viaggiare in Puglia con il pullman invece che con l’aereo, in macchina o in treno. Di seguito ti illustriamo alcuni dei molti motivi per cui conviene viaggiare in pullman:

viaggiare di notte e recuperare un giorno

arrivare nel centro città

sicurezza, visto che ci sono due autisti e il pullman è controllato

nessun extra costo bagagli

enorme comodità

Perchè scegliere Marinobus?

Grazie a MarinoBus arrivi direttamente nella tua località di villeggiatura (raggiungiamo direttamente località come Vieste, Gallipoli, Otranto e molte altre).

Ulteriormente e in modo peculiare Marinobus si distingue per le seguenti caratteristiche:

poltrone più grandi del normale (poltrone XXL) con schienale reclinabile e poggia piedi

del normale (poltrone XXL) con schienale reclinabile e poggia piedi possibilità per ogni passeggero di portare con se fino a 3 bagagli a bordo (2 in stiva + 1 a bordo)

di portare con se (2 in stiva + 1 a bordo) Wi-Fi

possibilità di cambio data

mezzi costantemente controllati dallo staff dell’officina

costantemente dallo staff dell’officina Centrale Operativa attiva h24 per monitoraggio mezzi

Tutti questi servizi sono inclusi nel costo del biglietto!

E dal 1°Giugno sarà possibile con la nuova tariffa PostoPiù avere:

La poltrona accanto alla tua sempre libera

La possibilità di portare con te fino a 3 bagagli in stiva + 1 a bordo

La possibilità di poter cambiare la data del proprio viaggio senza alcuna penale

Cosa aspetti? Prenota subito il tuo viaggio in Puglia: Marinobus.it/destinazioni-fermate