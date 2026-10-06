FOGGIA – La grande arte internazionale fa tappa in Puglia con un appuntamento di assoluto rilievo per il panorama culturale del territorio. Da sabato 10 ottobre a domenica 15 novembre 2026, la Contemporanea Galleria d’Arte di Foggia (in Viale Michelangelo, 65) ospiterà la mostra personale di Mark Kostabi dal titolo “I’LL BE THERE”. L’esposizione raccoglie 18 dipinti ad olio su tela provenienti direttamente dalla collezione privata dell’artista e realizzati nel biennio 2025-2026, offrendo una panoramica privilegiata sulla sua produzione più recente.

Contenuto





Chi è Mark Kostabi: dall’East Village di New York ai successi internazionali

Nato a Los Angeles nel 1960 da genitori estoni e cresciuto artisticamente nella New York degli anni ’80, Mark Kostabi è una delle figure più poliedriche e provocatorie dell’arte contemporanea mondiale. Protagonista assoluto della leggendaria scena dell’East Village newyorkese al fianco di icone come Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, Kostabi ha rivoluzionato il concetto stesso di creazione artistica fondando nel 1988 il Kostabi World, grande studio-laboratorio ispirato alle botteghe rinascimentali e alla Factory di Andy Warhol. Oltre alla pittura e alla scultura, la sua creatività ha travalicato i confini delle arti visive firmando celebri copertine di album storici della musica rock – tra cui Use Your Illusion dei Guns N’ Roses e ¡Adios Amigos! dei Ramones – e affermandosi parallelamente come stimato compositore e pianista.

L’universo concettuale e le iconiche “figure senza volto”

Curata dal gallerista Giuseppe Benvenuto, la mostra foggiana intende indagare gli universi paralleli e le stratificazioni di significato che caratterizzano il lavoro dell’artista. Al centro della ricerca di Kostabi si stagliano le sue inconfondibili figure senza volto: sagome anonime e manichini cromatici che muovono all’interno di scenari citazionisti, interagendo con paesaggi e simboli presi in prestito dai grandi maestri della storia dell’arte. Come spiega il curatore, queste presenze mute diventano la metafora di una società globalizzata e omologata, in cui l’identità individuale rischia l’azzeramento di fronte alle sirene del consumismo, stimolando una riflessione critica sui valori e sulle contraddizioni del mondo contemporaneo.

Vernissage, orari di apertura e informazioni utili

L’inaugurazione ufficiale si terrà questo sabato 10 ottobre alle ore 18:30 presso la Contemporanea Galleria d’Arte di Foggia, Viale Michelangelo 73, con un vernissage d’eccezione durante il quale lo stesso Mark Kostabi sarà presente in galleria per incontrare il pubblico e guidarlo lungo il percorso espositivo. La mostra, che gode del patrocinio morale del Lions Club Foggia “Umberto Giordano”, sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 15 novembre 2026. La galleria sarà aperta dal lunedì al sabato con orario 9:00-13:00 e 16:30-20:00, mentre la domenica l’apertura è prevista dalle 10:00 alle 13:00. Per informazioni sul percorso espositivo è possibile contattare la direzione al numero 346 7334054 o via mail all’indirizzo artebenvenuto@gmail.com.

In copertina: Sweet surrender (olio su tela, 50×60 cm) di Mark Kostabi.