Dopo lo sconforto delle ultime settimane, i tifosi del Foggia Calcio possono tirare un sospiro di sollievo: il Tar del Lazio ha deciso di sospendere la Delibera del 13 maggio scorso, nella quale il Consiglio Direttivo della Lega B aveva disposto di non disputare i playout, decretando di fatto la retrocessione della squadra.

Dopo un’udienza di 10 minuti il Tribunale ha stabilito di scegliere una sospensione cautelare che annulla la delibera del Consiglio Direttivo.

L’addio alla Serie B potrebbe essere non definitivo: il tutto sarà deciso sul campo di calcio contro la Salernitana, intrecciando ancora una volta le sorti dei rossoneri e dei siciliani.

La decisione del Tar

Il Tar, come scritto nel documento ufficiale del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, ha stabilito che i playout si faranno in quanto con la modifica della graduatoria del campionato e in seguito alla retrocessione della squadra del Palermo, lo scorrimento è più che lecito, permettendo la contesa a squadre diverse rispetto a quelle individuate nella precedente lista, le quali, si trovano ora nelle posizioni di quart’ultima e quint’ultima.

Il verbale, inoltre, dà valore alla retrocessione della squadra palermitana, nell’ambito della graduatoria, rendendo così disponibile alla A.C. Perugia Calcio di disputare i playoff: in questo modo è evidente una disparità di trattamento.

La speranza del Foggia calcio

Il Foggia Calcio, quindi, è tornato a sperare di poter restare in Serie B: la parola finale, però, spetterà alla Corte Federale d’Appello che dovrà pronunciarsi in merito alla retrocessione in Serie C del Palermo.

Qualora anche la Corte dovesse esprimersi positivamente, la squadra di Grassadonia accederà ai playout contro la Salernitana.