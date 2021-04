Riuniti di Foggia, da lunedì cure con anticorpi monoclonali

Da lunedì 12 aprile entrerà in funzione presso il Policlinico Riuniti di Foggia una struttura dedicata alla somministrazione degli anticorpi monoclonali per il trattamento della malattia COVID-19, coordinata dal personale delle unità operative complesse di Malattie Infettive e di Pneumologia con l’apporto degli specialisti COVID di altre discipline.

La struttura sarà attiva dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì ed è ubicata presso la sede centrale del Policlinico Riuniti, al terzo piano del plesso adiacente al Pronto Soccorso. L’accesso sarà garantito dall’ingresso posteriore del Pronto Soccorso ed il percorso sarà indicato con apposita segnaletica.

Anticorpi monoclonali, cosa sono

Gli anticorpi monoclonali sono proteine prodotte in laboratorio che presentano le stesse caratteristiche degli anticorpi prodotti dal nostro organismo e che, come gli anticorpi naturali, legandosi al virus SARS-CoV-2, bloccano l’infezione di nuove cellule. In questo modo contribuiscono a ridurre la quantità di virus presente nell’organismo ed aiutano a guarire più velocemente. Si tratta di un’opzione terapeutica nuova rivolta ai soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una malattia lieve/moderata, risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19, con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione e/o morte. Per questi soggetti a rischio attualmente non è disponibile alcun trattamento standard di provata efficacia.

I soggetti candidabili al trattamento con anticorpi monoclonali anti-COVID-19 saranno esclusivamente selezionati dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri e dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) in base ai fattori di rischio definiti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e segnalati tramite mail al seguente indirizzo: monoclonalicovid@ospedaliriunitifoggia.it.

I soggetti proposti, se eleggibili al trattamento con anticorpi monoclonali, saranno prenotati per la somministrazione dei farmaci in regime di Day Service. Il trattamento prevede una sola infusione in vena degli anticorpi monoclonali. Dopo la somministrazione, il soggetto rimane in osservazione per la durata di un’ora, trascorsa la quale potrà tornare a casa e sarà seguito telefonicamente per valutare l’evoluzione della malattia COVID-19. Questa terapia consentirà di ridurre la pressione sul Policlinico Riuniti, riducendo le richieste di ricovero sia nei reparti Covid che in terapia intensiva.