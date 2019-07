La Puglia sarà una delle regine indiscusse (anche) dell’estate 2019. Oltre un milione di turisti, infatti, trascorreranno le vacanze di agosto nel Tacco d’Italia. Questi i dati diffusi da Federalberghi, la principale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo in Italia.

La regione, con 1,1 milioni di turisti che generano 4,152 milioni di presenze (il 56% in hotel e il 44% in strutture extralberghiere), si colloca al sesto posto nella classifica nazionale, e segue Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Alto Adige e Lombardia. Incredibilmente, la Puglia supererà altre grandi e apprezzate mete turistiche come Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

Trend in salita per la Puglia

Il presidente di Federalberghi Puglia, Francesco Caizzi, ha dichiarato il trend in salita della regione, a dispetto di quanto annunciato nei mesi precedenti. Ad essere apprezzati sono, oltre al mare limpido e cristallino, anche le numerose bellezze dell’entroterra. La presunta crisi annunciata nelle precedenti settimane, ha spiegato Caizzi, è stata dovuta alle avversità climatiche di maggio.

Il recupero, stando al numero delle prenotazioni, era già iniziato durante giugno per poi esplodere definitivamente durante il mese conosciuto per antonomasia come quello dedicato alle vacanze: agosto.

Quali sono le località preferite

Le prenotazioni, quindi, parlano chiaro: la Puglia è apprezzata, oltre che per le sue bellezze naturali, anche per:

cattedrali

castelli federiciani

siti UNESCO

trulli

masserie

cibo tipico

città d’arte come Bari, Taranto, Lecce e Brindisi

Le vacanze del 2019 in Italia

In tutta Italia, invece, tutti gli alberghi e le strutture ricettive accoglieranno circa 18 milioni di turisti, per un totale di 79 milioni di pernottamenti, dei quali il 41% sono riferiti ai turisti stranieri e il 59% agli italiani.

Tornando alla Puglia, invece, è stato stabilito che la regione potrà registrare gli stessi risultati che ha ottenuto nel 2018, con una sostanziale tenuta che potrebbe far concludere il 2019 in salita.

Ad essere in aumento è la componente straniera, che, nel prossimo agosto 2019 è stata richiamata in regione in grande numero, con un incremento a due cifre rispetto al 2018.