La Zona Economica Speciale Adriatica ZES è diventata realtà. È stato sottoscritto, nei precedenti giorni, da parte del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il decreto che ne attesta la sua formale istituzione.

Benefici sul sistema produttivo pugliese

Soddisfazione per quanto avvenuto è stata espressa dall’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Mino Borraccino, il quale ha dichiarato grazie all’istituzione della Zes ci sono ora tutte le condizioni affinché il sistema produttivo e imprenditoriale pugliese possa cogliere la grande opportunità rappresentata in tanti e notevoli benefici, sia in termini fiscali che di semplificazione amministrativa.

Dopo solamente qualche settimana dall’istituzione della ZES Jonica, questa nuova notizia consentirà di rendere la Puglia l’unica regione italiana ad avere sul proprio territorio due ZES interregionali.

Tutte le zone interessate dal nuovo provvedimento, dunque, potranno vivere un impulso in termini di crescita economica e occupazionale. Le Zes, dopotutto, sono nate proprio per favorire la crescita economica nelle aree del Mezzogiorno insieme ad altri provvedimenti. Queste individuano zone del paese che, collegate ad un’attività portuale, saranno destinatarie di diversi privilegi e benefici fiscali, permettendo lo sviluppo di imprese già avviate e favorendo l’inserimento di attività estere.

Quali sono le zone della Zes Adriatica

Il lavoro dei porti di Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi saranno poi collegata agli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia, all’interporto regionale della Puglia e alla piattaforma logistica di Incoronata, per un’area totale di 2.889 ettari.

Nello specifico, dunque, La ZES Adriatica si suddivide in 5 Poli, suddivisi per territorio.

I 5 Poli della ZES Adriatica

Foggia

Il Polo di Foggia comprende:

Area portuale di Manfredonia

Aree demaniali dell’Aeroporto di Foggia

Area ASI di Manfredonia-Monte Sant’Angelo

Area PIP/D46 di Manfredonia

Area ASI di Foggia Incoronata

Area industriale di Cerignola

Area industriale di Ascoli Satriano

Area industriale di Candela

Barletta

A far parte del Polo di Barletta sono invece:

Area portuale

Area Industriale

Bari

Nel Polo di Bari rientrano invece:

Aree portuali di Bari, Monopoli e Molfetta

Aree demaniali dell’Aeroporto di Bari

Interporto Regionale della Puglia

Area ASI di Bari-Modugno

Area retro-portuale di Molfetta

Area MAAB

Area PIP di Bitonto

Area PIP di Gravina

Brindisi

Nel Polo di Brindisi rientrano:

Area ASI di Brindisi

Area ASI di Fasano

Area ASI di Ostuni

Lecce

Il Polo di Lecce, infine, ingloba: