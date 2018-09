Zerobarriere, oggi gran finale di paratriathlon a Bari contro le barriere

Si terrà oggi nella città metropolitana di Bari la Zerobarriere-Gran finale paratriathlon Series – Trofeo Cus Triathlon organizzata dalla cooperativa Zero Barriere di Bari con il CUS Bari e in collaborazione con l’Associazione “LeZZanZare”. L’evento, con il format dello scorso anno, prevede la partecipazione di paratleti e normo abili che si sfideranno in prove di thriatlon e di paratriathlon, su un unico percorso cittadino che partirà dalla spiaggia di Pane e Pomodoro per proseguire sul lungomare Starita.

La novità

Una novità di quest’anno è stato nella scorsa sera, in piazza del Ferrarese, lo spettacolo di danza aerea a cura della ballerina e coreografa Elisa Barucchieri e della sua compagnia ResExtensa. L’evento si identifica come una delle più grandi manifestazioni di questo genere in Italia e soprattutto un’occasione a livello d’inclusione e cooperazione di grande importanza a livello culturale per lanciare un messaggio molto importante, ovvero che tutto è possibile se si ha la capacità di guardare oltre. Obiettivo della manifestazione è, come sostenuto dallo stesso Marco Livrea, fondatore della cooperativa sociale ZeroBarriere ed organizzatore della manifestazione. Un momento per andare oltre la disabilità in senso lato, ovvero oltre tutti i limiti, le difficoltà e le fragilità che frenano il cambiamento.

Coesione e sensibilità

La città di Bari si connota per la sua sensibilità nell’organizzare ed accogliere non solo un evento sportivo ma lo stesso modo di vivere la città in quanto lo sport ed il para sport sono la stessa cosa, come ha sostenuto lo stesso rettore dell’Università di Bari Antonio Uricchio. Grazie alla prima edizione dello scorso anno, si è giunti alla realizzazione di percorsi accessibili agli atleti diversamente abili all’interno del Centro Universitario Sportivo di Bari, con la possibilità di avviare corsi di para-sport. Un momento di coesione in cui si crea un vero legame tra e con la città. Lo sport è infatti un elemento fondamentale per annullare ogni genere di differenza.