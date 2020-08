Xylella, 68 milioni per aiutare gli agricoltori pugliesi

Gli agricoltori pugliesi che hanno subito danni per la Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017 saranno aiutati dalla Regione con oltre 68 milioni di euro.

In questi giorni, infatti, è stato firmato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Decreto che rende immediatamente trasferibili alla Regione, subito dopo la registrazione, queste risorse necessarie e destinate a ristorare olivicoltori e imprese.

“Come ci eravamo impegnati a fare non appena il Piano di rigenerazione olivicola della Puglia è entrato nella sua fase attuativa e si è insediato il Comitato di sorveglianza”, commenta il ministro Teresa Bellanova, “abbiamo velocizzato l’intero iter perché le risorse giungessero nel più breve tempo possibile alla Regione, tenuto conto di come la gestione di gran parte delle azioni sia esclusivamente a regia pugliese e consapevoli della necessità di non perdere tempo ulteriore perché quelle risorse, ristorando i danni subiti, possano spingere le aziende e gli agricoltori a progettare e programmare il rilancio.

Il decreto di impegno e pagamento dei fondi a favore dell’olivicoltura pugliese per compensare gli agricoltori dei danni subiti nelle Campagna 2016 e 2017 è stato firmato dopo poche ore dall’invio della richiesta regionale. In modo coerente con quanto ho chiesto agli Uffici: semplificare e tagliare i tempi di attesa. Adesso mi aspetto che per i danni relativi agli anni successivi la Puglia acceleri le procedure necessarie a far arrivare le risorse a agricoltori e imprese“.