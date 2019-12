Whoopi Goldberg innamorata della Puglia dopo viaggio di ieri

La star americana Whoopi Goldberg è l’ultimo dei grandi nomi del panorama internazionale che hanno visitato la Puglia. L’attrice, ospite di un amico che ha i nonni pugliesi, è atterrata ieri mattina sulla pista dell’aeroporto del Salento con un jet privato.

Anche se ha potuto visitare solamente poche meraviglie che la regione ha da offrire (l’attrice di Sister Act è ripartita nel pomeriggio verso Verona), come raccontato in un video postato su Facebook dal presidente Michele Emiliano, la Goldberg è rimasta piacevolmente sorpresa dal tour che l’ha portata dall’aeroporto di Brindisi verso la salentina Tricase, località nella quale è rimasta particolarmente affascinata dal colore dell’acqua cristallina.

Il video di Whoopi Goldberg

Come ha spiegato nel video poi pubblicato e diffuso su tutti i social, la Puglia ha un grande significato per l’attrice in quanto casa della famiglia d’origine del suo miglior partner lavorativo.

Anche se è stata poco in regione, la Goldberg ne è rimasta subito affascinata tanto da non aver mascherato la sua volontà di vedere altre zone, in quanto le piacerebbe acquistare in Puglia una casa dove trascorrere le sue vacanze.

È proprio questo il motivo per il quale l’attrice ha deciso di filmare tutte le zone visitate, per permettere a tutti i suoi seguaci di mostrare alcune peculiarità del Tacco d’Italia.

Non appena arrivata a Tricase, l’attrice ha dichiarato ironica: “Stavo per entrare in acqua, ma ho pensato che non volete vedermi nuda, quindi ho deciso di tenermi addosso i vestiti. Questo posto è naturale, l’ha creato Dio, che ha pensato di realizzare qui una piscina fighissima“.

Ancora entusiasta ha poi concluso: “Guardate il colore dell’acqua…è semplicemente fantastico. Non sarebbe bellissimo se tutta l’acqua del mondo fosse così? Sapete che potremmo renderlo possibile, vero?”.

Sebbene la sua permanenza in Puglia sia stata troppo breve, non si esclude che a breve la Goldberg potrebbe tornare a visitare, magari con più calma, le numerose meraviglie della regione.