Weekend di fine agosto, le previsioni meteo su tutta la Puglia

La regione Puglia è ancora oggetto delle attenzioni di una bolla di alta pressione che ne garantisce un clima ottimale, lasciando ancora il suo territorio avvolto dalla tipica calura estiva con temperature superiori ai 30° C. Tuttavia l’avvento del mese di settembre porta con sé un principio depressionario con circolazione di aria più fredda proveniente dal settentrione, il quale renderà i climi locali tendenzialmente più instabili e soggetti a nubi anche temporalesche, soprattutto durante questo weekend. Il calo termico sarà solo la conseguenza più evidente, mentre in alcune zone specifiche della regione sono attesi per il fine settimana rovesci improvvisi e gelo.

Venerdì 30 agosto

È da oggi, venerdì 30 agosto, inizio del weekend, che inizierà a risultare sempre più evidente la progressiva perdita di intensità da parte dell’alta pressione finora sulla regione, con il subentro di correnti più fredde e instabili. Soprattutto durante le ore del giorno su tutto il meridione, in particolare su Puglia, Basilicata e Molise, saranno possibili rovesci isolati e temporali, in particolare sulle Murge in direzione di Altamura. Nubi sul resto del centro della regione, in particolare sul Tavoliere. Le temperature avranno una flessione che le porterà a scendere sotto i 30° C, arrestandosi su una massima di 29° C con ventilazione debole o assente.

Sabato 31 agosto

Durante la giornata di sabato 31 agosto tutto il territorio regionale sito in direzione del basso versante adriatico, in particolare il Salento, non sarà oggetto delle attenzioni delle perturbazioni. Queste invece si concentreranno in direzione delle terre della Capitanata, soprattutto sui monti Dauni e sul Gargano. Il clima del weekend sarà ancora prevalentemente soleggiato, permarrà comunque il rischio di improvvisi rovesci. Le temperature saranno stabili, con minime sui 22 e massime sui 30° C e venti in progressivo aumento.

Domenica 1 settembre

La giornata di domenica 1 settembre sarà quella caratterizzata da un clima più instabile, in particolare dall’area del Tavoliere in direzione nord. Mentre diversi temporali occuperanno i cieli delle aree garganiche, saranno possibili rovesci, in particolare nel pomeriggio, anche nella provincia BAT. Nonostante i possibili spot temporaleschi sono previste massime di 30° C, con venti relativamente deboli. Terminato il weekend è atteso un aumento delle temperature.