Volare da Bari a Rodi, Kos e Dubrovnik, da giugno nuove rotte con Volotea

Volotea a Bari prende il volo aggiungendo in questo nuovo 2018 tre nuove rotte in direzione Rodi, Kos e Dubrovnik. Le tre nuove rotte saranno attive a partire da giugno e sono un investimento successivo agli ottimi risultati ottenuti dalla compagnia low cost all’aeroporto del capoluogo pugliese. Nello scorso 2017 sono stati più di 260mila i passeggeri che hanno scelto di volare con l’azienda spagnola, registrando un incremento della domanda del 27% rispetto al passato 2016.

Saranno quindi 350mila i posti in vendita per questo nuovo anno e l’obiettivo è raggiungere il primo milione di viaggiatori che transiteranno dalla struttura aeroportuale di Bari-Palese. A tal riguardo è ottimista Carloz Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea, sicuro di festeggiare presto questo traguardo.

A Bari erano già 15 le destinazioni raggiungibili partendo con i voli low cost della compagnia spagnola, tutte confermate, a cui si aggiungeranno le nuove. La linea con Kos, isola greca famosa per i suoi monumenti e per le sue spiagge limpide e bianche, sarà attiva dal 25 giugno con un volo disponibile per settimana per un totale di 3000 biglietti. Lo stesso vale per l’isola di Rodi, la più grande del Dodecaneso, ad un passo dalla Turchia e con il suo castello patrimonio dell’umanità, disponibile una volta ogni sette giorni dalla stessa data con un’offerta di 2500 posti offerti.

Bisognerà attendere il 27 giugno, due giorni in più, per poter raggiungere in circa un’ora la Croazia e la sua Dubrovnik, in passato conosciuta come Ragusa e con forti richiami alla cultura italiana, con una possibilità di viaggio una volta a settimana per un totale di 3000 biglietti disponibili.

Il passato 2017 Volotea ha operato a Bari 2400 voli totali, permettendo di viaggiare per cinque mete italiane (Catania, Olbia, Palermo, Venezia e Verona) e dieci internazionali (Ibiza e Palma di Maiorca in Spagna, in Grecia Atene, Creta, Mykonos, Skiathos, Zante, Santorini, Preveza-Lefkada e Corfù).