Vogue.com, una delle più prestigiose e autorevoli riviste del mondo della moda, è tornata a parlare delle bellezze della Puglia, dedicandole un articolo scritto da Jancee Dunn.

Il pezzo, dal titolo Why a Cycling Tour Is the Best Way to See Puglia, racconta e consiglia il viaggio sulle due ruote compiuto dalla giornalista per le strade del Tacco d’Italia.

Perché in Puglia

Sebbene non si definisca una ‘maniaca’ della bicicletta come suo marito, la Dunn ha accettato la sfida di trascorrere le sue vacanze in Puglia tra bicicletta, incredibili paesaggi, interessanti siti culturali e hotel di lusso. Come si legge all’interno dell’articolo di Vogue, la decisione è stata presa anche pensando alla figlia della coppia, che avrebbe potuto divertirsi tra tuffi nel mare cristallino della regione e prelibatezze culinarie che piacciono ai bambini di 10 anni: pasta, pizza e gelato.

La Puglia, sottolinea la giornalista, è una vibrante regione molto scelta come meta di vacanze da parte degli italiani (e non solo), attratti dai numerosi chilometri di costa sia dello Ionio che dell’Adriatico, dalle città medievali, dai numerosi siti archeologici e dal cibo ‘che cambia la vita’.

Il tour

Dopo essere atterrati all’aeroporto di Brindisi ed essere stati accolti dalle guide incaricate per il tour della regione in bici, il trio è stato accompagnato in un lussuoso hotel di Minervino di Lecce, luogo nel quale hanno potuto gustare la burrata, le acciughe salate, i pomodorini dolci e delle albicocche appena raccolte.

Dopo l’iniziale relax, dunque, le guide hanno illustrato tutti i fattori che gli hanno fatto parlare di sicurezza e di istruzioni di montaggio della bici, asserendo che sarebbero stati sempre seguiti da un furgone.

In bici tra gli uliveti

A questo punto, non appena conosciute tutte le modalità, e non prima di aver riempito le bottiglie d’acqua con limoni tagliati e menta selvatica, hanno iniziato a pedalare tra gli infiniti uliveti, apprezzando e notando il rispetto dei guidatori per i ciclisti.

E così, giorno dopo giorno, la giornalista, suo marito Tom e la piccola Sylvie hanno pedalato poco meno di 30 chilometri al giorno. Come sottolineato dalla Dunn la stanchezza non si è mai fatta sentire in quanto il viaggio si è rilevato piacevole oltre che per le incredibili viste, anche per i tanti profumi che si sono sentiti come ad esempio il rosmarino, gli aghi di pino e il pane appena sfornato.

La giornalista, che all’interno del suo articolo non risparmia i dettagli, oltre a consigliare fortemente quanto vissuto, ha apprezzato tutte le diverse mete visitate, considerate uniche del proprio genere.