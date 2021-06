“Una Voce per Padre Pio”, su Rai1 orchestra foggiana

L’Orchestra “Suoni del Sud” torna ad esibirsi in prima serata su Rai1 con “Una Voce per Padre Pio”, uno degli eventi televisivi più attesi dell’estate 2021.

Il tradizionale concerto a scopo benefico andrà in onda domenica 4 luglio, a partire dalle 21.30, e sarà condotto Mara Venier.

Anche per la ventiduesima edizione l’orchestra composta da musicisti foggiani farà da colonna sonora al seguitissimo programma che va inonda da Pietrelcina, in provincia di Benevento, paese natale di San Pio.

Si annuncia, come sempre, una serata all’insegna della solidarietà e dell’intrattenimento, quest’anno anche nel segno della speranza, della rinascita e della gioia, che ospiterà grandi nomi della musica e dello spettacolo.

Sul palco si alterneranno performance musicali, storie di vita e fede, nonché esperienze di devozione, con interventi che ricorderanno la straordinaria esistenza e le opere del frate con le stimmate. Come sempre è prevista una raccolta fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Tanti sono gli artisti chiamati a raccolta, tra cui Al Bano e Romina Power, Katia Ricciarelli, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Giuslia Stabile, la ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici.

Orchestra “Suoni del Sud”, da chi è composta

Domenica sera ad accompagnare la parata di stelle riunite per Padre Pio ci saranno 27 musicisti dell’Orchestra “Suoni del Sud”, tutti affermati artisti di Capitanata: Raffaele De Sanio, Michele De Sanio, Marta Pignataro, Cioffi Raffaela, Lisa Falò, Simona Rampino, Rendina Vincenzo, Rendina Lucia, Lorenzo Ciuffreda (violini), Angelo de Cosimo, Edoardo Caiazza, Annalisa Sampietro (viole), Gianni Cuciniello, Michela Celozzi (violoncelli), Pietro Pacillo (contrabbasso), Giuseppe Lentini (clarinetto/sax), Vincenzo Celozzi (sax e clarinetto), Elisa Lombardo (flauto), Marta Binetti (Oboe), Giulio Rocca (batteria), Adriano Martino, Luigi Pagliara (chitarre), Luca Sanguinetti (tastiere), Mario Longo (basso), Michele Bottalico, Lucia Diaferio e Sara Sportaiuolo (coristi).

L’orchestra sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti, noto anche per la sua attività di pianista, compositore e arrangiatore, nonché per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Mino Reitano e Albano Carrisi. Ha ottenuto importanti riconoscimenti anche in diverse edizioni del Festival di Sanremo, tra cui due volte il premio di migliore arrangiatore.

“Essere presenti anche quest’anno con la nostra arte in questo grande evento televisivo che vuole essere un segno di ripartenza dopo la pandemia – dichiara Gianni Cuciniello, responsabile dell’associazione Suoni del Sud – ci emoziona tanto, specie per il legame che ci unisce a Padre Pio, santo della nostra terra di Capitanata, e allo stesso tempo ci riempie di soddisfazione e di orgoglio. Suoniamo infatti su quel palco fin dalla prima edizione della manifestazione, a dimostrazione dell’elevato valore artistico della nostra orchestra, formata da musicisti di grande esperienza”.