Vini di Puglia degustati nei teatri e musei di New York

Il legame tra la Puglia e l’America diventa sempre più saldo. A rendere reale il sogno di internalizzazione dell’immenso patrimonio enogastronomico pugliese sono le intense attività di promozione e public relation condotte da valide associazioni del territorio. Questa è la volta dei vini di Puglia, sbarcati oltreoceano per fare il loro ingresso trionfale nei principali teatri e musei di New York ed essere serviti ai visitatori nei relativi spazi “food e drink”.

Si tratta di un’operazione eccezionale, la prima per quanto riguarda il marketing enologico pugliese, messa in atto da tempo nella Grande Mela dall’associazione barese Puglia in Rosé: grazie al suo impegno costante, il vino pugliese, i produttori e i terroir viticoli della Puglia vengono presentati sui grandi palcoscenici esteri e italiani nel corso di grandi eventi di charme. Uno di questi è il Fancy Food 2020 (di cui l’associazione pugliese è stata partner ufficiale) tenuto al Moxy, il suggestivo Roof Garden di proprietà di Francesco Panella, conduttore del programma televisivo Little Big Italy.

Bere vino pugliese al Metropolitan Museum of Art (e non solo)

I contenitori culturali della metropoli americana pronti a offrire ai propri visitatori i prestigiosi vini pugliesi sono numerosi. Migliaia di persone frequentano quotidianamente i Roof Garden, i Museum Cafè e le Dining Room di molteplici teatri e musei.

Tra questi troviamo innanzitutto il Metropolitan Museum of Art, uno dei più grandi musei del mondo situato sulla 5th Avenue, che accoglie più di sei milioni di appassionati all’anno. Al suo interno è possibile compiere un viaggio tra passato e presente grazie a oltre due milioni di opere d’arte che spaziano dall’Antico Egitto al moderno design statunitense.

Oltre che al MET, il vino pugliese potrà allietare il palato di più di un milione e mezzo di visitatori annuali del vicino Guggenhein Museum, dove arte moderna e contemporanea si mostrano in tutto il loro splendore nel maestoso edificio progettato da Frank Lloyd Wright. Lasciando il cuore di Manhattan per raggiungere la 46th Street, nella West Side, ci si lascerà ammaliare da un calice di vino di Puglia servito presso il museo di storia marittima e militare dell’Intrepid Sea Air Space Museum, famoso tra l’altro perché al suo interno è possibile ammirare la navicella spaziale Space Shuttle Enterprise.

La Puglia conquista anche i teatri newyorkesi

Gli spettatori avranno la possibilità di sorseggiare vino pugliese in numerosi teatri. Oltre alla Metropolitan Opera House, nell’Upper West Side c’è il David H. Koch Theater con i suoi 2586 posti a sedere, tempio della danza classica, moderna e contemporanea e sede del rinomato New York City Ballet. Gli amanti della musica potranno degustare vino pugliese all’Every Fisher All, sito al Lincoln Center; con i suoi 2738 posti a sedere, la grande sala da concerto ospita le esecuzioni della famosa New York Philarmonic Orchestra.

I vini di Puglia conquistano così alcuni dei più importanti centri culturali newyorkesi, contribuendo alla diffusione della prestigiosa e millenaria tradizione della vitivinicoltura pugliese. Il fatto che questo avvenga nei luoghi dell’arte e della cultura, in cui la presenza italiana ha da sempre un ruolo cruciale, non può che riempire di orgoglio il cuore della Puglia e dei suoi abitanti.