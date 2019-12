Il 25 dicembre è per molti il giorno nel quale attendere, oltre che la nascita di Gesù Bambino, la visita di un’importante figura: quella di Babbo Natale. Il simpatico vecchietto dalla lunga barba bianca è molto atteso dai più piccoli, che non vedono l’ora di poter ricevere da Santa Claus in persona i doni che hanno tanto richiesto, a patto, naturalmente, che si siano comportati bene.

In attesa che si palesi nelle case di tutti, in Puglia (ma non solo) è possibile visitare di persona il suo fantastico mondo. Tantissimi, infatti, sono i villaggi di Babbo Natale, nei quali, oltre a poter scattare un dolce ricordo in compagnia dell’uomo dalla barba bianca, è possibile immergersi in un ambiente ricco di colpi di scena e nei quali non possono mancare i suoi mitici aiutanti, gli elfi.

Alcuni di loro, a nostro soggettivo parere, si distinguono per la loro tradizione e partecipazione tanto da rientrare tra quelli più belli della regione.

Villaggio di Babbo Natale a Foggia

Il villaggio di Babbo Natale di Foggia è considerato come il più grande di tutto il Sud Italia poiché offre ai suoi visitatori numerose attrazioni.

All’interno del luogo incantato, infatti, ci sono numerose luci scintillanti, musiche natalizie, renne, slitte e alberi luminosi ma non solo. Nel magico Mondo di Babbo Natale ci sarà anche il luna park, una ruota panoramica, il parco gonfiabili, il piccolo Circo di Natale, Il Mercatino dei Regali, Il Mercatino Street Food (40 casette), una pista di Ghiaccio per grandi e bambini e ancora tanto altro.

Per saperne di più: Villaggio di Natale a Foggia, il più grande del Sud Italia

Paese del Natale di Candela

Sempre in capitanata, lungo tutto il periodo natalizio sarà possibile immergersi all’interno del Paese del Natale di Candela. Immancabile, all’interno di questa iniziativa, l’iconica casa di Babbo Natale, che, per l’occasione verrà allestita da alcune scenografie che renderanno il tutto ancora più magico e fatato.

Come se questo non fosse abbastanza, inoltre, sarà possibile conoscere Santa Claus ma non solo: nel Paese del Natale sono presenti anche la dimora degli elfi, il museo del giocattolo e la mostra di “Meraviglie in miniatura”.

Scopri di più su: Candela, il Paese del Natale per la magia delle feste

Monopoli Christmas Home

Anche Monopoli accoglierà la casetta di Babbo Natale su una superficie esclusiva di 64 metri quadri lungo tutto lo stradone di piazza Vittorio Emanuele per l’evento Monopoli Christmas Home.

Lungo tutto il periodo delle feste sarà qui possibile incontrare Babbo Natale e i suoi assistenti elfi per affidare loro la letterina.

In questo ambiente, grazie alle stanza sapientemente addobbate, si vivrà a pieno l’atmosfera tipica della casa di Santa Claus dove si potrà apprezzare di persona il trono luminoso, la slitta con le renne, il camino animato e l’albero illuminato a festa.

Per saperne di più: Monopoli Christmas Home, casa di Babbo Natale più grande di Puglia

Villaggio di Babbo Natale di Martina Franca

Il villaggio di Babbo Natale di Martina Franca, invece, oltre alla conoscenza di Santa Claus, vedrà l’immagine natalizia ricreata nella pista di pattinaggio su ghiaccio, denominata “laghetto ghiacciato” e che offrirà anche la possibilità di pattinare.

Dopo aver consegnato la classica letterina, in questo villaggio sarà possibile partecipare ad alcuni giochi interattivi che lasciano spazio alla loro creatività: i più piccoli saranno coinvolti nell’invenzione di storie, alla costruzione di giochi, decorazioni e altri addobbi natalizi.

L’obiettivo di questo evento, oltre a rendere i piccoli entusiasti e immersi nell’atmosfera natalizia, è quello di permettere la conoscenza del borgo antico della città, cogliendo l’occasione di deliziarsi di un po’ di shopping per le vie del centro.

Sebbene non siano in lista, come già anticipato, in tutta la Puglia ci saranno numerose iniziative che permetteranno a tutti i più piccoli di conoscere di persona il tanto amato Babbo Natale. E voi, in quale villaggio vi recherete? Scrivetecelo nei commenti.