La città in provincia di Foggia, Vieste, ha messo in atto una lodevole iniziativa per dire il proprio no alla mafia. Nella zona periferica della città, più precisamente in via Verdi, è stato realizzato su tricolore decisamente particolare. Su ogni scalino è stato scritto il nome di una vittima innocente della mafia, motivo per il quale è stato deciso di chiamare il tricolore con il nome di Scala della legalità.

Questa iniziativa si pone come prima pietra per una serie di eventi che dovrebbero consentire a Vieste di trasformarsi in un centro estivo della legalità. I 51 nomi presenti sugli scalini sono stati cercati e individuati da alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo Rodari Alighieri Spalatro della città. Il progetto, promosso dall’assessorato alla cultura, dall’associazione Cantieri dell’innovazione sociale e da Arci Ragazzi, è stato curato dalle docenti Ida Patrizia Grassi, Maria Grazia Cortellino e Paola Minervino.

Tutti i nomi della Scala della legalità

I nomi presenti sulla Scala della legalità, accuratamente scelti dai ragazzi della scuola, sono partiti dai più comuni come Falcone e Borsellino, Aldo Moro e Dalla Chiesa per poi essere completati dai seguenti:

Alberto De Falco

Aldo Moro

Angelica Pirtoli

Angelo Carbotti

Antonio Lorusso

Antonio Montinaro

Antonio Russo

Antonio Sottile

Boris Giuliano

Carlo Alberto dalla Chiesa

Domenico Martinucci

Domenico Petruccelli

Don Peppe Diana

Don Pino Puglisi

Emanuele Basile

Ennio Petrosino

Enrico Mattei

Francesca Morvillo

Francesco Marcone

Giovanna Sandra Stranieri

Giovanni Carnicella

Giovanni Falcone

Giovanni Panunzio

Giuseppe Mizzi

Giuseppe Orlando

Hyso Telharaj

Libero Grassi

Luigi e Aurelio Luciani

Luigi Fanelli

Luigi Pulli

Marcella di Levrano

Mario Francese

Matteo Di Candia

Mauro de Mauro

Michele Cianci

Nicola Guerriero

Nicola Ruffo

Nicolina Boscozzi

Paolo Borsellino

Peppino Impastato

Piersanti Mattarella

Pio La Torre

Raffaele Armesano

Renata Fonte

Ricco Chinnici

Rocco Dicillo

Rodolfo Patera

Rosario Di Salvo

Salvatore De Rosa

Valentina Guarino

Vito Schifani

Foto di: Matteo Nuzziello