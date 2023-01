L’antica via Appia candidata patrimonio dell’Unesco

E’ ufficiale! Il 10 gennaio 2023 l’antica via Appia è stata candidata patrimonio dell’Unesco.

La cerimonia si è svolta nelle Terme di Diocleziano ed è stata presieduta dal sottosegretario Gianmarco Mazzi. Sarà lui che si occuperà del coordinamento delle attività relative all’attuazione delle Convenzioni Unesco. Presenti all’evento anche i rappresentanti dei Comuni della provincia di Brindisi che rientrano nel tracciato storico.

Il ministero della Cultura investe nella valorizzazione della via Appia

Per sostenere la candidatura, il ministero della Cultura sta investendo nel restauro e nella valorizzazione di resti archeologici e architettonici lungo il percorso. In totale il tratto dell’antica via Appia è di 900 chilometri e in epoca romana collegava Roma a Brindisi.

Con queste iniziative il ministero della Cultura vuole raggiungere due obbiettivi: valorizzare e conservare questo importante patrimonio e promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori coinvolti. Per raggiungere questi obiettivi è necessario rafforzare l’offerta culturale, fondamentale per la crescita sociale ed economica soprattutto delle aree interne.

Via Appia patrimonio dell’Unesco: un passo importante per Brindisi e la Puglia

Il deputato Mauro D’Attis rimarca come si tratti di “un passo importante per Brindisi e per tutta la Puglia”. E’ necessario dare valore ad un itinerario come questo, di straordinaria importanza storica, culturale ed archeologica.

L’antico percorso comprende patrimoni importanti per la storia dell’uomo e che a pieno titolo possono rientrare nell’iscrizione della lista Unesco. Se ciò accadesse, il percorso andrebbe a creare un grande interesse turistico, impreziosendo tutto il Paese e promovendo l’immagine di Brindisi e della Puglia a livello mondiale.

Le colonne romane alla fine della via Appia sul porto di Brindisi

Una storia millenaria da custodire

La candidatura promossa e guidata dal ministero della Cultura è per la città di Brindisi un grande riconoscimento per la sua storia millenaria. Il porto di Brindisi infatti era il più importante dell’epoca: terminavano qui la via Appia e la Appia Traiana. Brindisi rappresentava per Roma la porta d’Oriente, un crocevia di culture e popoli.

Questa è una storia di cui essere orgogliosi e allo stesso tempo consapevoli della responsabilità di custodire e valorizzare.

