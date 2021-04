Vendita di olio extravergine di oliva online, lo shop di Schirinzi

L’olio extravergine di oliva pugliese è una delle eccellenze tipiche del territorio. Il suo successo è sicuramente da attribuire ai soleggiati uliveti di cui sono ricchi i territori che vanno dal Gargano al Salento. Oltre all’ottima materia prima, il processo di produzione delle olive, tramandata di generazione in generazione, rende l’olio pugliese un prodotto di qualità conosciuto in tutto il mondo. È proprio per questi motivi, dunque, che gli utenti lontani dalla regione sono soliti essere alla ricerca della vendita di olio extravergine di oliva online.

Proprio per soddisfare le esigenze degli amanti del buon cibo e della buona cucina, l’azienda olearia Schirinzi ha deciso di aprire uno shop online in cui proporre al consumatore la migliore qualità del proprio olio extravergine di oliva.

Olio pugliese, da Schirinzi vendita a domicilio

Nato dall’idea di proporre l’autentico olio extravergine di oliva, lo store online dell’azienda Olearia in attività da oltre 50 anni permette di scegliere tra le migliori produzioni di olio extravergine di oliva pugliese.

Oltre alla vendita diretta nell’Azienda Agricola, l’olio Schirinzi potrà essere gustato anche dai consumatori lontani dalla Puglia che possono così richiedere la spedizione direttamente al proprio domicilio, con la consapevolezza di aver scelto un prodotto di qualità e un servizio eccellente non solo per i prodotti selezionati ma anche per il servizio offerto.

Vendita di olio extravergine pugliese online

Non solo olio dell’ultimissima campagna olearia come il fruttato Boschino, l’equilibrato Santa Lucia e il dolce Terra Russa: sullo shop online è possibile lasciarsi tentare dall’olio biologico, da quello aromatizzato e anche da altri tipici prodotti pugliesi come pasta artigianale, olive in salamoia, patè e bruschette in olio evo, vincotto, vini, ecc…

Che aspetti? Scegli la modalità di pagamento che più preferisci (tra le opzioni bonifico bancario anticipato, carta di credito, conto paypal o sistema satispay) e preparati per gustare la migliore qualità made in Puglia in tavola anche al di fuori dei confini regionali! Qualora dovessi essere indeciso su quale qualità acquistare, l’azienda olearia Schirinzi mette a tua disposizione un kit base di degustazione gratuito, completo di 100 ml di olio Santa Lucia, 100 ml di olio Boschino e tuta la documentazione completa sugli oli.