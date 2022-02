Bari, Vasco Rossi rincuora giovane mamma di un prematuro

Un audio vocale non è come un altro. Lo sa bene la neo-mamma Antonella, che dopo il parto a sole 26 settimane del suo Niccolò, tra i tanti messaggi d’auguri ne ha trovato uno che difficilmente dimenticherà: quello di Vasco Rossi.

A farle arrivare questa specialissima cura sono stati i medici del reparto di Neonatologia, guidato dal professor Nicola Laforgia, che, sapendo della passione autentica di Antonella, hanno contattato il rocker emiliano. E lui non si è tirato indietro perché “vivere è come un comandamento, senza perdersi d’animo mai”.

I “Kom-plimenti” di Vasco Rossi

“Ciao Antonella, sono Vasco, volevo – inizia così l’audio del rocker – farti i Kom’plimenti e un abbraccio e un benvenuto a Niccolò, che è appena arrivato e che non vedrà l’ora di venire a un mio concerto, come sua mamma. Ti abbraccio molto, sei stata bravissima”.

Il post Instagram, pubblicato dalla pagina ufficiale del Policlinico di Bari, oltre a contenere l’audio di Vasco Rossi, spende anche due parole in merito alla faccenda.

Questo il contenuto: “Poche parole per vivere e sorridere dei guai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio. Vasco Rossi, che con le parole ci lavora, sa benissimo che a volte basta anche una semplice frase. Per tirare su, per dare forza, per consolare. Ed è quello che ha fatto con Antonella, giovane neomamma e fan sfegatata del Komandante. A lei e al piccolo Niccolò, nato a sole 26 settimane, e ricoverato in terapia intensiva neonatale al Policlinico di Bari, Vasco ha inviato un messaggio vocale di auguri, di incoraggiamento e di kom-plimenti. Una medicina unica, fatta di parole ed emozioni, per affrontare quei giorni difficili”.