Variabilità e clima instabile, sarà una settimana dai cieli incerti

Sarà una settimana, quella in partenza da oggi lunedì 26 novembre fino a giovedì 29 novembre, segnata da una forte variabilità per colpa di una prepotente corrente depressionaria, la stessa responsabile del maltempo dei giorni passati e che causerà una forte instabilità nel corso di questi giorni non solo su tutta la Puglia ma su tutto il meridione. A essere interessate saranno in particolar modo le zone più elevate, quindi la Daunia a ridosso del Molise e le Murge appenniniche, tuttavia le nubi sparse combinate con le forti correnti cittadine renderanno poco pratico lo svolgimento di previsioni precise, comportando un continuo cambio climatico nel corso di poche ore su ogni zona della regione.

Oggi lunedì 26 novembre

Oggi, 26 novembre, la parola chiave delle condizioni meteo sarà variabilità su tutta la regione. La giornata si aprirà con temporali sul Salento e rischio piogge su tutto il resto della regione, che sarà investita da forti rovesci entro la notte. Attese piogge a carattere sparso alternate anche a momenti asciutti e locali schiarite. Temperature in lieve calo. Ventilazione moderata dai quadranti sud-occidentali con Mar Ionio molto mosso, mosso l’Adriatico.

Domani martedì 27 dicembre

Domani, martedì 27 dicembre, sulla Daunia sono attesi cieli molto nuvolosi dal mattino alternati a deboli piogge; sulle Murge e litorale adriatico giornata con elevata variabilità, attese maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul Tavoliere cieli sereni o poco nuvolosi. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sul litorale adriatico meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul Salento nubi in aumento con deboli rovesci al pomeriggio. Temperature massime attese inferiori ai 14° C.

Mercoledì e giovedì

Una giornata segnata da forte variabilità anche quella di mercoledì, dove alle forti piogge subentrerà un clima di alta pressione che accompagnerà la sera con bel tempo su tutta la regione. Rafforzamenti per questa situazione di bel tempo in attesa entro giovedì 29 novembre, dove sparute piogge si alterneranno sulle Terre di Bari ai più presenti cieli sereni. Sarà tuttavia ancora presto per parlare di stabilità, è prevista un’elevata variabilità anche per il termine della settimana, con un weekend probabilmente incerto.