Vanity Fair consiglia 15 posti della Puglia da visitare

Che la Puglia sia sempre sotto i riflettori delle più grandi riviste internazionali non è di certo una novità. Le località del Tacco d’Italia, infatti, sono spesso menzionate in importanti giornali mondiali, come ad esempio il National Geographic, Lonely Planet, The New York Times e il The Guardian. Tutte queste importanti testate, in più di un’occasione, hanno esaltato le località turistiche più note: Alberobello, Polignano a Mare, Ostuni, Lecce e Gallipoli.

Vanity Fair, invece, ha deciso di mostrare ai suoi lettori alcuni angoli pugliesi alcune bellezze meno conosciute. Per farlo, il periodico si è fatto aiutare da Manuela Vitulli, blogger di successo con oltre 119mila follower su Instagram, presentatrice MTV e, naturalmente, pugliese.

L’articolo scritto da Francesca Masotti dal nome: “15 luoghi in Puglia che ancora non conoscevamo: i consigli di Manuela Vitulli”, intende esaltare piccole realtà pugliesi che meriterebbero di essere conosciute e visitate.

La Puglia e le sue sfaccettature

Come scritto all’interno del pezzo, “Sono tanti i luoghi da visitare in Puglia, difficile fare una selezione. La regione offre tutto ciò che un visitatore possa desiderare: dal mare alla campagna, dalle città d’arte ai parchi nazionali, dai borghi da cartolina ai siti archeologici“.

Sebbene si sia dichiarata di parte, Manuela Vitulli ha ricordato come la Puglia sia un luogo unico. Che si decida di conoscere i trulli della Valle d’Itria, i trabucchi del Gargano, il barocco leccese o le spiagge paradisiache del Salento, il risultato sarà sempre lo stesso: grazie anche all’accoglienza e alla gastronomia pugliese, l’esperienza nel Tacco d’Italia sarà qualcosa di unico e raro.

15 località pugliesi che andrebbero visitate

Quali sono, dunque, le 15 località pugliesi che meriterebbero di essere conosciute? Questo l’elenco della blogger: