Van Gogh Alive, aprono oggi le porte del Teatro Margherita di Bari

Si inaugura oggi presso la città di Bari la tanto attesa mostra Van Gogh Alive – The Experience, un’occasione unica per vivere in maniera interattiva tutte le opere del celebre pittore olandese, entrato negli annali della storia per il suo stile unico e la sua incredibile sensibilità, riconosciuto a pieno titolo tra i fondatori dell’arte moderna. L’evento interdisciplinare è stato presentato oggi alle ore 15:00 presso la sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia, ed è stato descritto per l’occasione l’intero percorso formativo che vedrà coinvolto il Teatro Margherita, rimesso a nuovo per la manifestazione. Per l’evento interverranno non solo il Sindaco della città di Bari Antonio Decaro e i vari responsabili del progetto, ma anche il Presidente della Regione Michele Emiliano, sottolineando la grande valenza della mostra per il capoluogo pugliese, non solo dal punto di vista culturale ma anche strutturale, restituendo il prestigioso Teatro Margherita affacciato sull’Adriatico ai vari cittadini.

Van Gogh Alive

L’esposizione Van Gogh Alive – The Experience è riconosciuta come la mostra multimediale più visitata al mondo, capace di racchiudere nella sua interezza e grazie a dei supporti specifici tutto il percorso artistico compiuto dal pittore olandese, capace di dipingere la quotidianità del tardo 1800 con spiccata sensibilità e personalità. Presente in Italia da diverso tempo, ha avuto modo di accogliere tra i suoi maxischermi giganti migliaia di visitatori, permettendo a chiunque di ammirare ogni opera di Vincent Van Gogh in altissima definizione e in chiave del tutto multimediale, regalando, come suggerisce lo stesso nome, una vera e propria esperienza surreale e fuori dal mondo, il tutto nel cuore della città di Bari, all’ingresso della città vecchia e affacciati sul mare.

Il Teatro Margherita

Tornerà ad aprire le sue porte il Teatro Margherita, fino a poco tempo fa in piena fase di restauro e di riconversione a museo di arte contemporanea. La sua storia è stata sin dai primi anni della fondazione, nel 1914, particolarmente travagliata, oggetto dapprima di incendi dolosi poi di bombardamenti in occasione della Seconda Guerra Mondiale. La mostra Van Gogh Alive – The Experience è l’occasione perfetta per restituire alla città un vero gioiello artistico e architettonico, che si spera abbia finalmente trovato la sua fortuna.