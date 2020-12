Vaccine Day, 505 prime dosi da somministrare in Puglia

L’intero Stivale inizia a prepararsi per il Vaccine Day: il prossimo 27 dicembre saranno iniettate le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer contro il coronavirus.

Le dosi partiranno dal Belgio domani, giovedì 24 dicembre, e saranno consegnate direttamente da Pfizer in un unico punto nazionale, l’Ospedale Spallanzani di Roma, il 26 dicembre. Dal nosocomio romano le forze armate lo distribuiranno in tutte le Regioni, Puglia compresa, in un numero simbolico.

505 vaccini per la Puglia

Per il Tacco d’Italia, come ha dato notizia l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, saranno allocate 505 vaccini.

La cabina di regia, è specificato in una nota stampa, è stata istituita presso la Regione Puglia che coordinerà l’intera campagna di vaccinazione anti Covid-19 e che ha stabilito che queste dosi, al momento dell’arrivo nell’hub del Policlinico di Bari, saranno immediatamente distribuite nei punti di vaccinazione.

Uno per ogni provincia, ciascun centro riceverà un numero prestabilito di dosi, che è stato così suddiviso:

105 per la Provincia di Bari

80 a test nelle altre cinque province

I destinatari delle vaccinazioni del 27 dicembre, come da indicazioni della Protezione civile nazionale, saranno una rappresentanza di tutti gli operatori sanitari pugliesi e degli ospiti delle RSA. Una volta concluso il Vaccine Day la vera e proprio fase 1 della campagna di vaccinazione anti covid inizierà nei primi giorni di gennaio quando arriveranno i primi lotti delle 94mila dosi allocate alla Regione Puglia.