Il detto “tutto il mondo è paese” la dice lunga: l’umanità dissomiglia in usanze e tradizioni ma non per i cinque sensi, quelli sono uguali in tutto il pianeta. Un piccolo pezzo di mondo è presente anche nella nostra terra, la regione, che è ricca di prodotti nostrani pronti a soddisfare i palati di ogni nazionalità e cultura. Ecco presentata una lista di prodotti pugliesi, tutte le particolarità culinarie che più rappresentano la nostra terra, anche se ne servirebbe più di una per descrivere la ricchezza dei nostri prodotti.

Prodotti provenienti dalle cultivar di Puglia

Tra i prodotti pugliesi, in pole position si trova quello soprannominato “l’oro del Mediterraneo”: l’olio extravergine d’oliva di origine Coratina. Quest’olio può essere descritto semplicemente con l’aggettivo potente, ruspante e verace. Materia prima per la produzione dell’oro nostrano sono le olive belle di Cerignola, mangiate anche dai milanesi ai loro aperitivi. Per tutti i russi e gli irlandesi, famosi per essere ottimi bevitori, che stanno pensando di fare un giretto in Puglia, sono consigliati il vino Negroamaro rosato pugliese o l’ottimo Primitivo di Manduria. Inoltre per tutti i turisti giapponesi o cinesi nei dintorni, sono consigliati il pesce crudo dei nostri mari e le famose mandorle “Filippo Cea” di Toritto.

Insaccati di Puglia

Quale carne migliore per il bacon tanto amato dagli americani? La Puglia presenta una vasta gamma d’insaccati di prima scelta come il caciocavallo podolico del Gargano o il tanto decantato prosciutto di Faeto. Per quegli americani che amano fare una colazione abbondante, è consigliato inoltre il gustoso capocollo di Martina Franca.

Altri gustosi prodotti pugliesi

Bianca come il latte e rossa come il sangue, la nostra terra è famosa anche per la produzione della succosa burrata di Andria e del pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto. È doveroso ricordare che il pomodoro pugliese va sempre accompagnato da una fetta di pane di Altamura, condito con il già nominato olio extravergine di origine Coratina. Il pane può essere utilizzato anche per la preparazione degli ottimi carciofi brindisini, tanto belli da sembrare rose.

A tutti i siciliani che desiderano trascorrere le vacanze in Puglia, gustare i sapori della regione sarà come tornare con la mente ed il gusto alla propria terra, grazie alle rinfrescanti granite preparate con i gustosi agrumi del Gargano. Infine se si chiedesse a un torinese pronto per le vacanze pugliesi, cosa va a mangiare in Puglia, direbbe senza dubbio “le orecchiette con le cime di rapa”, ormai diventate un must in tutta la regione.

Come direbbero tanti pugliesi sui social: #nonveniteinpuglia.