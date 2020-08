Turismo, Puglia sul podio anche per sicurezza da Covid

La Puglia, come già anticipato, è la prima destinazione scelta dai turisti italiani. Seguita da Sicilia e Toscana, il Tacco d’Italia si conferma essere la meta preferita dai viaggiatori in quanto ritenuta più sicura per il contagio da Covid anche rispetto a destinazioni del Mediterraneo come Spagna, Croazia, Montenegro, Grecia, Albania, Turchia, Portogallo, Tunisia ed Egitto.

Questo è quanto emerge dall’analisi dei dati raccolti da SWG, società di ricerche di mercato e sondaggi di opinione in Italia, che attraverso un’indagine demoscopica per comprendere i nuovi comportamenti di consumo turistico, ha intervistato tra il 29 giugno e il 6 luglio, un campione di 1050 maggiorenni residenti in Italia.

Vacanze con poca movida e molto relax

Seguendo il trend nazionale, quindi, che si recherà in Puglia propenderà per delle vacanze all’insegna della tranquillità, natura e relax. Emerge meno, rispetto agli anni precedenti, la voglia di movida e dei viaggi itineranti. Va da sé che le mete più gettonate sono quelle balneari: la maggior parte degli intervistati ha ammesso che sceglierà un luogo stabile e facendo qualche escursione da lì. Se il mare pugliese si conferma prodotto attivo, quest’anno ci sarà da attendersi una minore diffusione e mobilità sul territorio.

La Puglia, come commentato dall’assessore all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, è considerata, ancora una volta, la località in cui tornare a meravigliarsi, grazie anche alla possibilità di vivere esperienze autentiche in un territorio non coinvolto da un turismo di massa.

Le bellezze che vanno dal Gargano al Salento non saranno solamente ammirare dagli habitué della regione: circa il 29% dei viaggiatori, approfittando del fatto che non può o preferisce non andare all’estero, conoscerà la Puglia per la prima volta.

Il periodo di vacanza preferito, la cui durata si aggira solitamente intorno ai 7 giorni, resta agosto, scelto dal 44% degli intervistati. Un ottimo 33%, invece, indica settembre, facendo così pensare a una coda di stagione positiva con qualche recupero per un inizio rallentato.