Murgia, nuova produzione internazionale con Travis Fimmel

L’approdo delle grandi produzioni cinematografiche internazionali in Puglia è ormai inarrestabile.

La casa di produzione Palomar, infatti, ha chiuso l’accordo con Apulia Film Commission per la realizzazione in coproduzione con BRON Studios, la nuova serie Western “Quella sporca sacca nera” (“That dirty black bag”), le cui riprese sono iniziate in queste settimane.

Il Tacco d’Italia, specialmente nella zona murgiana ma non solo, si presta perfettamente al genere Western, che potrà trovare in questi territori una nuova dimensione narrativa che ripercorrerà in maniera moderna la grande tradizione dello Spaghetti Western.

La serie sarà articolata in diverse settimane di lavorazione, all’interno delle quali saranno realizzate, in accordo con Apulia Film Commission, alcune attività legate al Cineturismo e alla formazione dei giovani professionisti pugliesi. È un’occasione, quindi, per continuare la felice unione tra Cinema e Turismo che ha reso la regione Puglia tra le mete turistiche più apprezzate nel mondo.

Travis Fimmel avvistato a Bari

Sebbene non si sappia ancora con certezza da chi è composto il cast, ciò che è certo è che tra i protagonisti c’è l’attore Travis Fimmel, Ragnar nella serie tv Vikings. Avvistato su corso Vittorio Emanuele II, l’australiano non si è negato per scatti (con la giusta distanza di sicurezza) con i suoi fan.