Torre Mileto, tra mare cristallino e fascino romantico

Tra i laghi di Lesina e Varano, e a pochi chilometri da San Nicandro Garganico, è presente Torre Mileto, affascinante struttura (probabilmente) di origine aragonese che sembra lì posta come sentinella del meraviglioso e cristallino mare sottostante.

Dal fascino romantico, oltre alla bellezza architettonica di Torre Mileto, ciò che affascina e conquista sono le sue spiagge, composte da una lunga distesa di fine sabbia dorata. Frequentata località balneare, questo luogo è frequentato durante tutte le stagioni dell’anno. Il merito, sicuramente, è da attribuire alla sua lontana e preziosa storia, le cui origini si perdono nella notte dei tempi e alla rigogliosa macchia mediterranea, oltre che ad una scogliera ricca di anfratti e sorgenti di acqua dolce.

Se il suo nome si rifà al periodo dell’avanzata turca, non distante da questa torre di avvistamento, nei fondali più profondi, giace il relitto di una marsiliana affondata nel 1600 in circostanze mai identificate.

Punto di terraferma in assoluto più vicino alle Isole Tremiti, dalle quali dista sole 11 miglia, Torre Mileto è circondata in ogni suo punto da storia e natura affascinanti: oltre al limpido Adriatico, questo sito è in una zona di notevole interesse archeologico e naturalistico.

Scopri di più su: Isole Tremiti, la musica di Lucio Dalla nelle acque della Puglia

Torre Mileto, qual è la sua storia

La costruzione di Torre Mileto, invece, dovrebbe risalire al XIII secolo. All’interno dei documenti ufficiali, infatti, ci sono riferimenti sulla possibilità voluta da Carlo II d’Angiò, re di Napoli, di porre la guardia sulle torri marittime comprese nel territorio dell’attuale di San Nicandro. Inizialmente chiamata Maletta, in riferimento al camerario del Regno di Sicilia Manfredi Maletta, il nome della torre è stato poi corretto in Miletto, fino ad arrivare all’attuale Mileto.

Di base quadrangolare, con i lati posti in ordine ai punti cardinali, Torre Mileto presenta nella sua parte superiore la piazza d’armi: da qui è possibile ammirare tutte le altre torri costiere per un orizzonte che si perde fino alla costa del Molise.

Grazie a un progetto a cura del Parco Nazionale del Gargano, a partire dal 2005 questa struttura ha nuovamente goduto di decoro e fruibilità. In attesa che venga aperto uno sportello informativo per le visite al Parco, Torre Mileto resta una delle più affascinanti località di mare dello Sperone d’Italia.

Foto di: @torracodenis03 (Instagram)