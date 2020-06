Torre Guaceto, torna la pulizia di comunità delle sue spiagge

In occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’ambiente, che si è tenuta ieri, venerdì 5 giugno, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha deciso di partire con i classici preparativi per il grande ritorno della pulizia di comunità di Riserva.

Questa nuova edizione, chiamata “A mano, a mano per Torre Guaceto”, sarà festeggiata domenica 14 giugno e vedrà come protagonista una delle aree più delicate e protette dell’intera Riserva, quella delle spiagge di zona A, ovvero la laguna della torre aragonese.

Scopri di più su: Torre Guaceto, struttura cinquecentesca simbolo della Riserva

Pulizia dell’arenile e rimozione dei rifiuti spiaggiati

I volontari e le associazioni del territorio si uniranno alla squadra del Consorzio nell’attività di pulizia dell’arenile e nel mentre godranno di uno degli spettacoli paesaggistici più affascinanti dell’area protetta. Questa zona, come tutte le altre, risente purtroppo della presenza di alcuni rifiuti spiaggiati.

Spesso deturpate dall’inciviltà dei loro fruitori, le spiagge della zona A dell’Area Marina Protetta sono quelle riguardanti la riserva integrale, ovvero una parte tanto preziosa e delicata da essere suscettibile a variazioni dannose per la tenuta degli habitat presenti già con la semplice balneazione, e possono essere percorse a piedi o in bici, dove ci si può fermare per ammirare il paesaggio, senza danneggiarlo.

Quella di domenica 14 giugno, dunque, sarà una giornata di pulizia speciale, la prima dopo i mesi di fermo. Il tutto, è specificato dal Consorzio, verrà eseguito rispettando le dovute distanze sociali e utilizzando i dispositivi di sicurezza. A prescindere da quali saranno le modalità di esecuzione, si tratterà sicuramente di un evento speciale, poiché le azioni di comunità in favore dell’ambiente non sono mai manifestazioni qualsiasi.

Come partecipare alla pulizia di Torre Guaceto

Corrado Tarantino, presidente del Consorzio, invita tutti coloro che hanno a cuore Torre Guaceto, di fermarsi a riflettere per un attimo, ricordare quanto di bello la Riserva ha loro donato, ricambiando la generosa natura decidendo di ricambiare partecipando alla pulizia di comunità.

Per partecipare basterà inviare un’email a segreteria@riservaditorreguaceto.it entro le 12 di venerdì 12 giugno, indicando il proprio nome, cognome, età e città di provenienza. Il Consorzio si occuperà di fornire i guanti e tutto il necessario per la raccolta dei rifiuti il giorno stesso dell’evento, domenica 14 giugno alle ore 09:30.