Tiziano Ferro è pronto per tornare a cantare in grande stile. Dopo tre anni dall’ultimo suo tour, Il mestiere della vita, il cantautore di Latina ha annunciato le 12 tappe dei nuovi eventi previsti per il prossimo anno.

Nel 2020 l’artista tornerà per un tour tra le strutture principali italiani, tra le quali, naturalmente, non potrà mancare quella di Bari.

Il nuovo tour tra i concerti porterà l’artista, oltre che nel capoluogo pugliese, anche a Milano, Torino, Padova, Firenze, Ancona, Napoli, Messina, Modena e Cagliari.

Non è ancora noto il luogo nel quale Tiziano Ferro terrà il suo concerto, che sarà anticipato dall’uscita del nuovo album Accetto Miracoli, previsto per il 22 novembre e anticipato dall’uscita del singolo Buona (cattiva) sorte.

Per poter acquistare i biglietti dell’evento di Bari, però, bisognerà aspettare un po’ in quanto non è ancora nota la location dello show.

Tiziano Ferro, gli album dell’artista

Rosso relativo

L’esordio di Tiziano Ferro avviene nel 2011 con il singolo Xdono, che in poco tempo raggiunge i vertici delle classifiche europee, anticipando il suo primo album di successo, Rosso relativo, contenente i singoli come L’olimpiade, Imbranato e Le cose che non dici.

Sebbene le critiche da parte dei media, il pubblico ha sempre dimostrato di apprezzare le sonorità R&B e pop uniti ai testi profondi delle canzoni.

111

L’album pubblicato nel 2003, 111, conquista definitivamente anche il pubblico restio, che apprezza e ascolta i singoli Xverso, Sere nere, Non me lo so spiegare e Ti Voglio bene.

In questi altri, inoltre, Tiziano Ferro incide anche in altre lingue, e inizia ad essere apprezzato anche oltre i confini nazionali.

Nessuno è solo

A questo punto la carriera di Tiziano Ferro è già consolidata, infatti il suo terzo album, Nessuno è solo, pubblicato nel 2006, si conferma un vero e proprio successo in pochissimo tempo.

I singoli Stop! Dimentica, Ed ero contentissimo, Ti scatterò una foto, E Raffaella è mia restano per settimane in classifica.

Alla mia età

Due anni dopo la pubblicazione di Nessuno è solo e le collaborazioni con numerosi artisti italiani e non solo, Tiziano Ferro pubblica il suo quarto album, Alla mia età.

Questo disco contiene l’omonimo singolo, oltre che i brani Il regalo più grande, Indietro, Il sole esiste per tutti.

L’album, inoltre, viene consacrato dalla collaborazione con Franco Battiato ne Il tempo stesso e da quella con Kelly Rowland in Breathe Gentle.

L’amore è una cosa semplice

Unico autore dei suoi testi, Tiziano Ferro, fa uscire il suo quinto album intitolato L’amore è una cosa semplice, composto da 14 brani.

Particolarmente di successo sono il singolo omonimo all’album, L’ultima notte al mondo, Hai dell isole negli occhi, Per dirti ciao!, e Troppo buono.

Il mestiere della vita

L’ultimo album di Tiziano Ferro, Il mestiere della vita, è stato pubblicato nel 2016 a due anni di distanza dal TZN – The Best of Tiziano Ferro.

I singoli di successo, Il conforto, Lento/Veloce, Valore assoluto e “Solo” è solo una parola sono solamente alcuni di quelli contenuti nella sua grande musica sempre più apprezzata.

Dopo tra anni, dunque, il cantautore di Latina tornerà nel capoluogo pugliese il prossimo 3 luglio. Sebbene la location non sia ancora nota è già previsto il sold-out per l’incredibile evento.