The pursuit of beauty, racconto della bellezza di San Marzano

Ogni sorso di vino è un’esperienza in grado di coinvolgere non solo il sapore ma tutti gli altri sensi. Ciascun singolo bicchiere, infatti, è in grado di trasmettere un’impressione sempre diversa.

Da questa verità è nato The pursuit of beauty (la ricerca della bellezza), documentario prodotto da San Marzano Vini, nuovo esperimento di comunicazione all’interno del settore vinicolo.

Se la pura emozione di ogni sorso è cosa nota, a esserlo meno è tutto il lavoro che c’è dietro. Attraverso le tecniche del cinema, San Marzano ha deciso di diffondere via social quella parte di storia che non tutti conoscono.

Viaggio tra il sentiero vietnamita e quello pugliese

The pursuit of beauty, ambientato in Vietnam, Paese che ama molto i vini di San Marzano, è il racconto di un viaggio di due sentieri, quello pugliese e quello vietnamita, non paralleli tra loro ma che comunque si incrociano.

Se il primo racconta del lungo percorso di San Marzano, la cui storia sta portando a confrontarsi con i migliori chef al mondo coinvolgendo in diversi appuntamenti di condivisione e di scambio culturale, il secondo racconta la storia di Luke Nguyen, chef australiano di origine vietnamita e ambassador di San Marzano che torna nella sua terra originaria per (ri)scoprirla.

Espressione di valori universali condivisi e di unione tra terra, vino e sapori, il Vietnam è stato scelto in quanto considerato un Paese che rivendica con forza la propria specificità che fa da scena e da co-protagonista insieme al vino San Marzano e allo chef ambassador autore di diversi libri di cucina che ha partecipato a Masterchef Australia e Vietnam. Il binomio vino-territorio di The pursuit of beauty è quindi traslato e reinterpretato per creare nuovi legami che si scoprono cammin facendo, alla ricerca della Bellezza in un luogo che sta ritrovando se stesso, una nazione che ha voglia di farsi conoscere, di crescere e di mostrare al mondo il suo potenziale culturale.

Vino di San Marzano raccontato in una prospettiva diversa

Il vino è stato quindi narrato non con il territorio d’origine ma quello di approdo, quasi di elezione. San Marzano ha cambiato dunque prospettiva, spostando il focus delle suggestioni nuove di cui il vino stesso si arricchisce in un contesto diverso.

La ‘bellezza’ di The pursuit of beauty è raccontata in 7 minuti e ha visto le sue prime clip uscire per gradi a partire dal 27 gennaio 2020, mentre il documentario intero è stato pubblicato lo scorso 16 febbraio sul sito sanmarzanowines.com e sulle pagine ufficiali Youtube, Facebook e Instagram di San Marzano.

Partner dell’iniziativa è stato anche il governo vietnamita, che ha approvato il progetto dando supporto organizzativo e logistico ed è diventato di fatto partner dell’iniziativa accompagnando la troupe da alcuni suoi rappresentanti.