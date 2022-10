Terza Maratona di Calimera

La Maratona di Calimera immersa nei paesaggi della Grecìa Salentina

Anche quest’anno appuntamento con la maratona di Calimera, maratona della Grecìa Salentina. Saranno ben 42 kilometri e 195 metri il percorso che gli atleti partecipanti alla maratona della Grecìa Salentina attraverseranno domani, 30 Ottobre 2022.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, è un evento che si svolge da ormai 3 anni organizzato dall’Asd La Mandra con il patrocinio della Regione Puglia, della provincia di Lecce, dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, del Coni e della Fidal.

Si tratta di un viaggio immerso nella natura e nel tempo, in una terra antica tra leggende, resti megalitici, dolmen, menhir e monumenti. Un percorso in cui si uniscono culture e popoli seguendo il mito e la maratona.

La gara

Saranno oltre 700 gli atleti alla partenza della gara. L’inizio annunciato per le 8.30 e si concluderà in Piazza Del Sole nel cuore di Calimera, attraversando nove dei dodici comuni della Grecìa Salentina: Martano, Carpignano Salentino, Castrignano de’ Greci, Melpignano, Corigliano d’Otranto, Soleto, Sternatia, Zollino e Martignano.

Novità di quest’anno, oltre alla maratona è prevista anche la mezza maratona con partenza da Corigliano d’Otranto alle 9.30 ed arrivo a Calimera.

Atleti di altissimo calabro

Tra gli atleti che parteciperanno alla gara spicca il nome di Simone Leo. L’atleta di fama mondiale è un ultramaratoneta e nella vita anche coach di successo per tantissime persone. In occasione della maratona, verrà presentato anche il suo libro “Spostando il Limite”, romanzo autobiografico in cui racconta le sue esperienze. Simone infatti è l’unico uomo al mondo ad aver completate quelle che sono considerate le 7 gare su strada più dure del pianeta, le famose “Seven Sisters”. Tragitti al limite del potenziale umano percorsi in tutto il mondo e tutti completati al primo tentativo dall’ultramaratoneta il quale l’anno scorso ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Locorotondo.

Questo è sicuramente un appuntamento da non perdere. Se vuoi saperne di più sui risultati della maratona e conoscere meglio questo sport e gli atleti della maratona, continua a seguirci.

Lo staff di www.Puglia.com augura un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che parteciperanno alla gara!