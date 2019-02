Terremoto, scossa di magnitudo 3,3 nel brindisino

La costa pugliese brindisina è stata colpita questa notte da una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, che è stata registrata alle ore 22:56.

La scossa, sentita molto bene nella città di Brindisi, ha avuto l’epicentro nella Costa Adriatica Brindisina, a soli 5 Km dalla località di Torre Santa Sabina mentre l’ipocentro è stato a 11.4 Km di profondità.

Oltre ai Comuni di Ostuni, San Vito dei Normanni e Fasano, la scossa si è sentita anche nella provincia di Bari, specialmente a Monopoli e a 60 Km a nord-ovest di Lecce.

Solo tanta paura per gli abitanti dei luoghi colpiti dal terremoto, che hanno richiesto diversi interventi ai vigili del fuoco. Al momento, per fortuna, non risultano esserci dei danni a cose o persone.