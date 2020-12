Ospedale di Lucera, presto ci sarà la “tenda degli abbracci”

I pazienti ricoverati nel reparto Lastaria di Lucera potranno ora avere contatti con i propri cari grazie all’installazione della tenda degli abbracci.

L’installazione, consegnata dal Comitato Io sto con il Lastaria, consiste in una speciale tenda di plastica morbida che consentirà ai pazienti ricoverati di poter incontrare i familiari, rimanendo così separati e protetti. Ad essere interessati dalla novità, come riferito in una nota stampa dall’Asl Foggia, sono i reparti di Medicina, Geriatria e Lungodegenza del nosocomio lucerino.

“A causa dell’emergenza Covid, nessun familiare può far visita ai congiunti ricoverati – ha dichiarato il Dott. Massimo Zanasi. Pertanto, con l’avvicinarsi del Natale, è nostro desiderio poter alleviare almeno un po’ la solitudine dei nostri pazienti ricoverati”.

La “tenda degli abbracci” rientra nell’ambito dell’attenzione particolare alla Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di Foggia per la dimensione sociale e psicologica dei pazienti e all’umanizzazione delle cure, perché aiuterà i pazienti a beneficiare di un benessere mentale ed emotivo, sostenendoli così non solo sotto l’aspetto sanitario ma anche umano.