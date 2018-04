A Taranto arriva Gnam, il Festival Europeo del cibo di strada

Saranno cinque giorni all’insegna della bontà dei sapori nella città di Taranto, con il Festival Europeo del Cibo di Strada, un appuntamento itinerante che interessa ogni anno diverse città italiane. Una vera e propria rassegna celebrativa dello street food, che include il meglio di quanto proposto nel panorama nazionale ed internazionale a livello gastronomico ed enogastronomico, per scoprire inediti abbinamenti e sapori che vengono da lontano. Dal 21 al 25 aprile questo importante festival sarà ospitato per la prima volta a Taranto, nella villa Peripato, con diversi percorsi del gusto da scoprire e seguire tra stand ricchi di tipicità e profumi.

Un’iniziativa patrocinata dal comune di Taranto che vedrà Mariangela Gigante come madrina dell’evento. La celebre concorrente della sesta edizione della trasmissione tv Masterchef Italia, rappresenterà l’eccellente amore per la cucina e la passione per la preparazione. La regione Puglia non mancherà di farsi notare in quest’occasione proponendo le più conclamate delizie territoriali, dalle bombette della Valle d’Itria ai panzerotti fritti, per arrivare poi alla dolcezza dei Pasticciotti Salentini.

La Sicilia si presenterà al festival dello street food con i classici cannoli ripieni di ricotta fresca, con gli arancini, pane e panelle, mentre la Calabria non mancherà con i suoi gustosissimi peperoncini, con la ‘nduja, il tartufo della Sila, la crema di cipolle di Tropea. La Campania con la sua immancabile bufala, la pastiera ed il babà parlerà di sapore e dolcezza, mentre dall’Abruzzo arriveranno gli arrosticini, per proseguire poi con le olive ascolane, il caciocavallo impiccato dal Molise, la chianina dalla Toscana, mentre un’area sarà dedicata interamente al cibo internazionale.

Preparazioni di qualità, espositori, vendita in fresco, ottimi abbinamenti enogastronomici, con vini tipici italiani, saranno l’occasione ideale per gli amanti del gusto autentico e per tutti i curiosi che desiderino sperimentare nuove tradizioni culinarie, avendo la possibilità di attraversare tutto il Bel Paese, direttamente in una sola città, quella di Taranto.