Taranto, torna il bando per acquistare la case a 1€

Comprare un’abitazione economica a Taranto è di nuovo possibile grazie al secondo bando disposto dal Comune “Case a 1 euro”.

Come varato dall’amministrazione comunale della città dei due mari, infatti, altri 9 edifici per un totale di circa 50 unità abitative sono stati inseriti all’interno della procedura di acquisto.

Proprio come accaduto per la prima edizione, questa iniziativa intende attirare le attenzioni degli investitori internazionali soprattutto nelle vie della città vecchia, composta da fabbricati unici e posizionati in punti strategici che si andranno ad aggiungere agli altri sette già assegnati dal precedente bando e ai nuovi tutt’ora in fase di individuazione.

Ripopolamento e rivitalizzazione del sistema socio-economico

L’obiettivo perseguito dal Comune, come precisato dall’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano è quello “del ripopolamento e della rivitalizzazione del sistema socio-economico della città vecchia, attraverso azioni di recupero e di valorizzazione degli immobili, mediante la creazione di una rete abitativa oltre che turistico-ricettiva diffusa, da attuarsi attraverso la cessione dei beni al prezzo simbolico di un euro, in favore di tutti quei soggetti privati che siano disponibili a investire nel progetto complessivo di recupero“.

“L’amministrazione – ha concluso Viggiano – punta ancora sullo sviluppo socio-economico della nostra Isola Madre, scelta da turisti che hanno deciso di essere stanziali e godere della bellezza dei nostri vicoli, intrisi di storia. Investire in questa scommessa significa recuperare le nostre radici, ma significa soprattutto costruire il futuro di Taranto”.

I soggetti selezionati dovranno, pena la decadenza, procedere alla ristrutturazione, al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’immobile.